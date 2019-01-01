Електропоїзд Святошин – Буча поїде 15 березня. Графік руху

15 березня запустять модернізований приміський електропоїзд на маршруті Святошин – Буча в рамках проекту «City Express».
АТ «Укрзалізниця» запустить модернізований приміський електропоїзд на маршруті Святошин – Буча.
Поїзди зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.
Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 та прибуватиме на станцію Буча о 06:17.
Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38.
Буча --> Святошин: 06:27, 07:31, 08:56, 18:03, 19:07.
Розклад зберегли в нашому Інфо-боті.
Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
https://t.me/buchacomua_bot
АТ «Укрзалізниця» запустить модернізований приміський електропоїзд на маршруті Святошин – Буча.
Поїзди зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.
Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 та прибуватиме на станцію Буча о 06:17.
Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38.
Буча --> Святошин: 06:27, 07:31, 08:56, 18:03, 19:07.
Розклад зберегли в нашому Інфо-боті.
Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
https://t.me/buchacomua_bot