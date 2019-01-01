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  • Учора, 17:19
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У приміських електропоїздах встановлять кольорові сидіння

У приміських електропоїздах хочуть оновити сидіння, вікна, двері, туалети та інші важливі елементи, які дозволять пасажирам подорожувати в більш комфортних умовах.



Про це розповів член правління "Укразалізниці" Олександр Перцовський. Як можуть виглядати модернізовані вагони продемонстрували на виставці в Київський електровагоноремонтний завод.

За словами Перцовського, на електричках подорожують мільйони пасажирів. Саме тому оновлення приміського парку вирішили зробити більш якісним і ефективним. Для цього на виставку були запрошені ключові постачальники обладнання, які представили свої варіанти оновлення електропоїздів.


Відзначається, що для поновлення приміських електричок важливо мінімізувати витрати на ремонт, оскільки оновлення підтримує поки що тільки сама "Укрзалізниця". Тому кожна гривня піде на створення ще більшої кількості секцій.




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вокзал Бучанський район
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