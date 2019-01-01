Укрзалізниця реалізовуватиме проект City Express (Київ - Буча)

Укрзалізниця реалізовуватиме проект з інтеграції залізниці з міською транспортною системою — City Express за рахунок об’єднання великих міст із їх містами-супутниками в єдиний транспортний простір. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак, виступаючи на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Інфраструктура» у вівторок, 23 лютого.

«Незважаючи на те, що дуже швидко ростуть великі міста, ростуть міста-супутники, у яких зараз набагато більше будується нових житлових квадратних метрів, ніж, наприклад, у Києві, приміський транспорт залишається поза фокусом уваги й усі добираються до міста в заторах, дихаючи вихлопними газами. Тому ми вирішили змістити фокус і в цьому році зосередитись на приміському сполученні», — наголосив він.

«У першу чергу хочу сказати, що мова не йде про «новий гіперлуп», мова не йде про космічні досягнення. Цей проект дуже прагматичний, практичний і реальний. Він не потребує дуже великих вкладень, але він дасть значний ефект, наприклад, усьому місту Києву в першу чергу дозволить розвантажити дороги та дихати чистішим повітрям», — підкреслив керівник Укрзалізниці.

«Зараз електрички йдуть зазвичай до київського Центрального вокзалу, але до нього доїжджає незначна кількість пасажирів, тому ми й будемо запускати човникові маршрути, Буча — Святошин, Боярка — Київ, будемо відкривати нову ділянку сполучення станція метро Почайна — Вишгород, будемо їхати на Бровари. Ці кроки дозволять нам підвищити кількість пасажирів, що ми перевозимо на день, практично вдвічі», — резюмував Володимир Жмак.