Укрзалізниця реалізовуватиме проект City Express (Київ - Буча)

Укрзалізниця реалізовуватиме проект з інтеграції залізниці з міською транспортною системою — City Express за рахунок об’єднання великих міст із їх містами-супутниками в єдиний транспортний простір. Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак, виступаючи на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Інфраструктура» у вівторок, 23 лютого.
«Незважаючи на те, що дуже швидко ростуть великі міста, ростуть міста-супутники, у яких зараз набагато більше будується нових житлових квадратних метрів, ніж, наприклад, у Києві, приміський транспорт залишається поза фокусом уваги й усі добираються до міста в заторах, дихаючи вихлопними газами. Тому ми вирішили змістити фокус і в цьому році зосередитись на приміському сполученні», — наголосив він.
За словами Володимира Жмака, перші кроки проекту City Express будуть реалізовуватися у Києві, Дніпрі й Харкові, а далі — в інших великих містах.
«У першу чергу хочу сказати, що мова не йде про «новий гіперлуп», мова не йде про космічні досягнення. Цей проект дуже прагматичний, практичний і реальний. Він не потребує дуже великих вкладень, але він дасть значний ефект, наприклад, усьому місту Києву в першу чергу дозволить розвантажити дороги та дихати чистішим повітрям», — підкреслив керівник Укрзалізниці.
Наводячи приклад, Володимир Жмак повідомив, що на сьогоднішній день щодня до Києва приїжджає близько 450 тис. осіб, із них 77 тис. – залізничним транспортом, а в рамках проекту City Express заплановано збільшити кількість пасажирів залізниці до 150 тис. на день.
«У чому полягає практичність цього проекту? Насправді не треба нічого видумувати. Все, що для цього проекту потрібно, у нас вже є. У нас є інфраструктура, рухомий склад. Тому сьогодні ми плануємо, відремонтувавши деякі ділянки, покращивши диспетчеризацію, вийти на цифру 150 тис. пасажирів на день, впроваджуючи нові інструменти для приміського руху», — додав він.
Серед таких інструментів Володимир Жмак назвав човниковий рух електропоїздів, який буде інтегровано в існуючу транспортну систему міста.
«Зараз електрички йдуть зазвичай до київського Центрального вокзалу, але до нього доїжджає незначна кількість пасажирів, тому ми й будемо запускати човникові маршрути, Буча — Святошин, Боярка — Київ, будемо відкривати нову ділянку сполучення станція метро Почайна — Вишгород, будемо їхати на Бровари. Ці кроки дозволять нам підвищити кількість пасажирів, що ми перевозимо на день, практично вдвічі», — резюмував Володимир Жмак.
Нагадаємо, що Укрзалізниця 25 січня запустила новий модернізований приміський електропоїзд за маршрутом Київ — Тарасівка — Київ. Запуск нового поїзда став можливим завдяки домовленості регіональної філії «Південно-Західна залізниця» з Київською обласною адміністрацією. Зокрема, територіальні громади міст Боярка та Вишневе беруть на себе зобов’язання компенсувати перевізнику 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій. Ці витрати передбачені в місцевих бюджетах на 2021 рік.