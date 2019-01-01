Виборчі дільниці Бучанської громади

Адреси виборчих дільниць Бучанської обєднанної територіальної громади та опис меж дільниць.
Трошин Олексій Володимирович Голова комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
Карнаух Вікторія Петрівна Заступник голови комісії
- політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Крива Наталія Григорівна - Секретар комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Абражевич Валентина Андріївна Член комісії
- Політична Партія "ГОЛОС"
Бабій Олена Миколаївна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ"
Вієр Віктор Васильович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРЯДОК"
Дахнович Владислава Ігорівна Член комісії
- Політична партія "Європейська партія України"
Крамар Олена Сергіївна Член комісії
- політична партія "Громадянська позиція"
Куранда Тетяна Михайлівна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Лінкевич Володимир Олександрович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Марич Роман Альбертович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Мозолевський Андрій Володимирович Член комісії
- Політична Партія "ГОЛОС"
Сагай Валентина Миколаївна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ"
Селімов Рустам Магомедагайович Член комісії
- політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Сидорук Олександр Валерійович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
Спасіченко Даниіл Сергійович Член комісії
- Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА"
Стукаленко Вікторія Сергіївна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗЛАГОДА"
Тарнавська Наталія Владиславівна Член комісії
- Політична партія "За Майбутнє"
смт Бабинці
Номер дільниці: 320182
вул.Весела, вул.Вишнева, вул.Дзюбина, вул.Заводська: 1–39, 41, 43, 45–46, 49–51, 55–59, 61А; вул.Козацька, вул.Комарова, вул.Кооперативна, вул.Миру, вул.Нова, вул.Підсобне господарство, вул.Садова, вул.СТ"Ручейок -1", вул.Ромашкова, вул.СТ"Ручейок-2" садового масиву "Джерела", вул.Вишнева, вул.Східна, вул.Травнева: 1–62, 67–67Б, 70–70А; вул.40 років Перемоги, пров.Козацький
Адреса приміщення для голосування:
вул.Травнева, 64А, смт Бабинці, Бородянський р-н, Київська обл., 07832 (селищна рада, обрядова зала)
смт Бабинці
Номер дільниці: 320183
вул.В.Камінської, вул.Заводська: 40, 42–42А, 44, 48, 52–52А, 60–60А, 61Б–97; вул.Зарічна, вул.Івана Франка, вул.Лісна, вул.Лісова, вул.Молодіжна, вул.Павла Чубинського, вул.Паркова, вул.Пасічна, вул.Польова, вул.Стадіонна, вул.Титова, вул.Травнева: 65, 69, 71–107; вул.Центральна, вул.Шевченка, пров.В.Камінської, пров.Молодіжний, пров.Павла Чубинського
Адреса приміщення для голосування:
вул.Травнева, 68, смт Бабинці, Бородянський р-н, Київська обл., 07832 (школа, їдальня)
с.Буда-Бабинецька
Номер дільниці: 320184
вул.Незалежності, 2,
Адреса приміщення для голосування:
с.Буда-Бабинецька, Бородянський р-н, Київська обл., 07832 (сільський клуб, глядацька зала)
с.Блиставиця
Номер дільниці: 320198
Адреса приміщення для голосування:
вул.Ярослава Мудрого, 1, с.Блиставиця, Бородянський р-н, Київська обл., 07835 (будинок культури, фойє)
с.Здвижівка
Номер дільниці: 320205
Адреса приміщення для голосування:
- вул.Центральна, 104, с.Здвижівка, Бородянський р-н, Київська обл., 07830 (будинок культури, актова зала)
- вул.Центральна, 102, с.Здвижівка, Бородянський р-н, Київська обл., 07830
с.Луб’янка
Номер дільниці: 320211
Адреса приміщення для голосування:
- вул.Шевченка, 17, с.Луб’янка, Бородянський р-н, Київська обл., 07831 (школа, спортивна зала)
- вул.Шевченка, 100, с.Луб’янка, Бородянський р-н, Київська обл., 07831
с.Гаврилівка
Номер дільниці: 320362
вул.Лісова, вул.Л.Українки, вул.Михайленка, вул.Молодіжна, вул.Південна, вул.Північна, вул.Промислова, вул.Садова: 10–56; вул.Свято-Троїцька, вул.Шевченка: 15–29; вул.40-річчя Перемоги
Адреса приміщення для голосування:
вул.Свято-Троїцька, 66, с.Гаврилівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07350 (будинок культури "Поліський", фойє)
с.Тарасівщина
Номер дільниці: 320363
Адреса приміщення для голосування:
вул.Шевченка, 2А, с.Тарасівщина, Вишгородський р-н, Київська обл., 07350 (фельдшерсько-акушерський пункт, зала)
с.Синяк, с.Червоне
Номер дільниці: 320387
Адреса приміщення для голосування:
вул.Київська, 49А, с.Синяк, Вишгородський р-н, Київська обл., 07351 (школа, фойє)
с.Вороньківка, с.Раківка
Номер дільниці: 320388
Адреса приміщення для голосування:
вул.Гагаріна, 10А, с.Раківка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07351 (сільський клуб, актова зала)
с.Мироцьке
Номер дільниці: 320615
Адреса приміщення для голосування:
вул.Соборна, 127, с.Мироцьке, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08104 (Мироцька загальоосвітня школа, спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321259
вул.Ворзельська, вул.Горького, вул.Жовтнева, вул.Заводська, вул.Івана Руденка, вул.Левка Ревуцького, вул.Лермонтова, вул.Миколи Мурашка, вул.Михайла Гориня, вул.Нагорна, вул.Ново-Лермонтова, вул.Островського: 1–32, 35; вул.Переїздна, вул.Трудова, вул.Тюменцева-Хвилі, вул.Устима Кармелюка, вул.Щаслива, пров.Жовтневий, пров.Заводський, пров.Михайла Гориня, пров.Трудовий, 31 км
Адреса приміщення для голосування:
вул.Михайла Гориня, 2, м.Буча, Київська обл., 08292 (дитяча школа мистецтв, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321260
бульв.Богдана Хмельницького: 1–5, 9А; вул.Енергетиків: 12, 14, 16, 19–21; вул.Нове Шосе: 13, 15, 17; вул.Островського: 34, 36–38А;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Енергетиків, 4, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 4, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321261
вул.Героїв Майдану, вул.Енергетиків: 1–11, 13, 15, 17; вул.Польова: 3–26, 29, 98; пров.Героїв Майдану, пров.Санаторний вул.Енергетиків, 4,
Адреса приміщення для голосування:
м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 4, спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321262
бульв.Богдана Хмельницького: 27; вул.Антонія Михайловського: 83–97; вул.Булгакова Михайла, вул.Вишнева, вул.Героїв Крут, вул.Лесі Українки, вул.Нове Шосе: 3, 5, 7, 11–11А, 24, 28–34, 42–42В; вул.Польова: 28, 30; вул.Пушкінська: 59А–59Б, 61–63, 72В–74/34; вул.Шевченка: 75–92; пров.Урожайний
Адреса приміщення для голосування:
вул.Вишнева, 1, м.Буча, Київська обл., 08292 (Бучанська Українська гімназія, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321263
бульв.Богдана Хмельницького: 11–19; вул.А. Солов’яненка, вул.В. Кондратюка, вул.Васильківська, вул.Вербова, вул.Винахідників, вул.Виноградна, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Волошкова, вул.Григорія Верьовки, вул.Дачна, вул.Є. Коновальця, вул.Євгена Гребінки, вул.Євгена Патона, вул.І. Світличного, вул.Калинова, вул.Катерини Білокур: 1А; вул.Квіткова, вул.Києво-Мироцька: 87–87А, 89–89А, 91–101, 103–182; вул.Кринична, вул.Леха Качинського: 1А, 7; вул.М. Дунаєвського, вул.Малинова, вул.Мічуріна, вул.Новаторів, вул.Озерна, вул.Першотравнева, вул.Пшенична, вул.Степова, вул.Яблунева, вул.Ястремська, вул.1 лінія, вул.10 лінія, вул.11 лінія, вул.12 лінія, вул.2 лінія, вул.3 лінія, вул.4 лінія, вул.5 лінія, вул.6 лінія, вул.7 лінія, пров.Євгена Гребінки
Адреса приміщення для голосування:
вул.Пушкінська, 61В, м.Буча, Київська обл., 08292 (Центральний будинок культури, танцювальна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321264
вул.Авіаторів, вул.Антонія Михайловського: 56, 58–60, 61/25–82; вул.Березнева, вул.Богдана Ступки, вул.Вокзальна: 105–145; вул.Дружби, вул.Зелена, вул.Зої Гайдай, вул.Інститутська: 45–63А; вул.Катерини Білокур: 1, 2–21; вул.Київська, вул.Леха Качинського: 4–6А; вул.Лісова, вул.Меліоративна, вул.Мельниківська, вул.Миколи Носова, вул.Нове Шосе: 1, 4, 6; вул.Перебудівна, вул.Прогресивна, вул.Пушкінська: 40–40/5, 42, 44–52, 59В; вул.Сонячна, вул.Фруктова, вул.Шкільна, вул.Ярослава Мудрого, пров.Богдана Ступки, пров.Шевченка, в/ч А 2860-У
Адреса приміщення для голосування:
вул.Антонія Михайловського, 74, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 1, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321265
вул.Антонія Михайловського: 1Б–55А, 57, 61; вул.Валерія Марченка, вул.Василя Стефаника, вул.Ватутіна, вул.Грибоєдова, вул.Івана Багряного, вул.Івана Котляревського, вул.Івана Мазепи, вул.Інститутська: 1М–44Л; вул.Кочубея, вул.Льва Симиренка, вул.Марко Вовчок, вул.Михайла Вербицького, вул.Некрасова, вул.Олександра Олеся, вул.Патріотів, вул.Полтавська, вул.Революції: 10–20Е; вул.Сілезька, вул.Тургенєва: 8–65; вул.Шевченка: 1–31, 34, 38–38Б, 40, 42; вул.Яснополянська, пров.Гостомельський, пров.Революції, пров.Тургенєва, пров.Яснополянський
Адреса приміщення для голосування:
вул.Шевченка, 14, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 2, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321266
вул.Гоголя, вул.Гулака - Артемовського, вул.Дніпровська, вул.Івана Франка, вул.Камінського, вул.Києво-Мироцька: 2–56, 58, 60, 62, 64, 66–66А, 68–72, 74, 76–86, 88–88Ж; вул.Комарова, вул.Максима Ридзанича, вул.Миколи Гамалія, вул.Набережна, вул.Ново-Яблунська, вул.Пушкінська: 1Б–39А, 41–41Б, 43–43А; вул.Революції: 1–8А; вул.Сім’ї Красовських, вул.Старо-Яблунська, вул.Толстого, вул.Тургенєва: 1А–7; вул.Шота Руставелі, пров.Гоголя, пров.Максима Ридзанича, пров.Толстого
Адреса приміщення для голосування:
вул.Шевченка, 14, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 2 спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321267
вул.Будівельна, вул.Остапа Вишні, вул.Склозаводська, вул.Стадіонна, вул.Яблунська: 1–24Б, 26–26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38–42, 44, 46–46А, 48, 50–52А, 54–54А, 56–60, 62, 64, 66–68, 70, 72, 74, 76, 78–80, 90; пров.Будівельний тупік, пров.Остапа Вишні, пров.Яблунський
Адреса приміщення для голосування:
вул.Яблунська, 15, м.Буча, Київська обл., 08292 (актова зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321268
вул.Волгоградська, вул.Вчительська, вул.Гагаріна, вул.Грушевського, вул.Ж/д Водокачка, вул.Лугова, вул.Миру, вул.Південна, вул.Рубежівська, вул.Садова: 20–86А; вул.Січових Стрільців, вул.Суворова, вул.Яблунська: 25–25А, 27–27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 43–43/1, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81–89, 91–220, 221А–222, 224, 226, 228–342; пров.Волгоградський, пров.Вчительський, пров.Гагаріна, пров.Садовий, пров.Січових Стрільців, 33 км
Адреса приміщення для голосування:
вул.Яблунська, 144, м.Буча, Київська обл., 08292 (ВК "Фірма "Агробудпостач", актова зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321269
вул.Водопровідна, вул.Вокзальна: 1–72А, 74–76; вул.Григорія Сковороди, вул.Назарія Яремчука, вул.Перемоги, вул.Романа Шухевича, вул.Садова: 3–17; вул.Тихого Олекси, вул.Центральна, вул.Яблунська: 221, 223–223А, 225, 227, 342А–396; пров.Вокзальний, пров.Перемоги, пров.Тихого Олекси
Адреса приміщення для голосування:
вул.Вокзальна, 46А, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 3, спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321270
вул.Дмитра Вишневецького, вул.Івана Кожедуба, вул.Тарасівська, пров.Дмитра Вишневецького, пров.Тарасівський
Адреса приміщення для голосування:
вул.Тарасівська, 32, м.Буча, Київська обл., 08292 (АТ "Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна", технічний кабінет)
м.Буча
Номер дільниці: 321409
бульв.Леоніда Бірюкова, вул.Бориса Гмирі, вул.В’ячеслава Чорновола, вул.Депутатська, вул.Івана Виговського, вул.Нове Шосе: 19, 25, 37–39, 49–63;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Бориса Гмирі, 12, м.Буча, Київська обл., 08292 (ДНЗ № 7 "Перлинка", актова зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321410
бульв.Богдана Хмельницького: 6, 10; вул.Вокзальна: 73, 77–104; вул.Димитрова, вул.Києво-Мироцька: 57, 59–59А, 61–61А, 63, 65, 67, 73–73Б, 75, 90Б, 102; вул.Нова, вул.Нове Шосе: 8–8Б, 14, 16; вул.Пушкінська: 53–59, 60, 66–72А; вул.Шевченка: 33, 35–37, 39, 41–41В, 43–72А;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Вокзальна, 104, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 5, хол)
смт Ворзель
Номер дільниці: 321306
вул.Білостоцьких: 7; вул.Будівельна, вул.Бучанська, вул.Ватутіна, вул.Ворзельська, вул.В.Чорновола, вул.Горького, вул.Грушевського, вул.Декабристів, вул.Європейська: 2–17А; вул.Квіткова, вул.Київська, вул.Кленова, вул.Ковельська, вул.Композиторів: 1; вул.Курортна: 2–2А, 4, 6–8, 10, 12, 14, 16, 18–20Б, 22–24А, 26, 28–28А, 34, 36, 38, 42–42/12, 44, 48, 50–54Д, 56–56/3, 62, 68–112А; вул.Лесі Українки, вул.Лісова, вул.М.Амосова, вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.Нестора Потєхи, вул.Окружна, вул.Паркова, вул.Петропавлівська, вул.Польова, вул.Садова, вул.Семеніївська, вул.Софіївська, вул.Юрія Збанацького, пров.Ватутіна, пров.Ворзельський, пров.Городецького, пров.Горького, пров.Лісовий, пров.Молодіжний
Адреса приміщення для голосування:
вул.Європейська, 4, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296 (Ворзельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, актова зала, 1-й поверх)
смт Ворзель
Номер дільниці: 321307
вул.Богдана Хмельницького, вул.Гвардійська, вул.Європейська: 20–50/10; вул.Затишна, вул.Захисників України, вул.Композиторів: 4А–45; вул.Курортна: 3, 5–5/4, 9–9А, 11–11Б/1, 13, 15, 17, 21, 25–25А, 27А, 29–33, 35, 37, 38КМ–41А/1, 43–43/2, 45, 49–49А, 55, 57; вул.Медова, вул.Мічуріна, вул.Пшеничного, вул.Соснова, вул.Стражеска, вул.Тюльпанова, вул.Франка, вул.Чайковського, вул.Шевченка, вул.Яблунська, вул.1 Травня, пров.Чайковського
Адреса приміщення для голосування:
вул.Курортна, 37, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296 (школа №5, фойє, 1-й поверх)
смт Ворзель
Номер дільниці: 321308
вул.Березова, вул.Білостоцьких: 2–6Г, 8А–27; вул.Борщагівська, вул.Героїв Ворзеля, вул.Залізнична, вул.Кичеївська, вул.Котляревського, вул.Крилова, вул.Курортна: 61, 63; вул.Лермонтова, вул.Миру, вул.Паризької Комуни, вул.Пушкінська, вул.Тургенєва, вул.Чернишевського, вул.Чкалова, вул.8 Березня, пров.Березовий, пров.Героїв Ворзеля, пров.Пушкінський, пров.Чернишевського, просп.Свободи, просп.1 Травня
Адреса приміщення для голосування:
вул.Стражеска, 26, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296 (ДП"Санаторій Україна" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", корпус №3, хол їдальні)
с.Гаврилівка
Номер дільниці: 321400
вул.Дружби, вул.Миру, вул.Нагорного, вул.Садова: 1–8; вул.Шевченка: 2–10;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Садова, 21, с.Гаврилівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07350 (школа, фойє)
Номер дільниці: 321320
Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2"
Адреса приміщення для голосування:вул.Паркова, 4, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296
Посилання: Державний Реєстр виборців www.drv.gov.ua
Адреса місцезнаходження виборчої комісії вул. Пушкінська, 61-В, м. Буча, Бучанський р-н, Київська обл., 08292, міський будинок культури
Склад комісії
Трошин Олексій Володимирович Голова комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
Карнаух Вікторія Петрівна Заступник голови комісії
- політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Крива Наталія Григорівна - Секретар комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Абражевич Валентина Андріївна Член комісії
- Політична Партія "ГОЛОС"
Бабій Олена Миколаївна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ РУХ"
Вієр Віктор Васильович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПОРЯДОК"
Дахнович Владислава Ігорівна Член комісії
- Політична партія "Європейська партія України"
Крамар Олена Сергіївна Член комісії
- політична партія "Громадянська позиція"
Куранда Тетяна Михайлівна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"
Лінкевич Володимир Олександрович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Марич Роман Альбертович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"
Мозолевський Андрій Володимирович Член комісії
- Політична Партія "ГОЛОС"
Сагай Валентина Миколаївна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ"
Селімов Рустам Магомедагайович Член комісії
- політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
Сидорук Олександр Валерійович Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"
Спасіченко Даниіл Сергійович Член комісії
- Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА"
Стукаленко Вікторія Сергіївна Член комісії
- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗЛАГОДА"
Тарнавська Наталія Владиславівна Член комісії
- Політична партія "За Майбутнє"
Звичайні виборчі дільниці:
смт Бабинці
Номер дільниці: 320182
вул.Весела, вул.Вишнева, вул.Дзюбина, вул.Заводська: 1–39, 41, 43, 45–46, 49–51, 55–59, 61А; вул.Козацька, вул.Комарова, вул.Кооперативна, вул.Миру, вул.Нова, вул.Підсобне господарство, вул.Садова, вул.СТ"Ручейок -1", вул.Ромашкова, вул.СТ"Ручейок-2" садового масиву "Джерела", вул.Вишнева, вул.Східна, вул.Травнева: 1–62, 67–67Б, 70–70А; вул.40 років Перемоги, пров.Козацький
Адреса приміщення для голосування:
вул.Травнева, 64А, смт Бабинці, Бородянський р-н, Київська обл., 07832 (селищна рада, обрядова зала)
смт Бабинці
Номер дільниці: 320183
вул.В.Камінської, вул.Заводська: 40, 42–42А, 44, 48, 52–52А, 60–60А, 61Б–97; вул.Зарічна, вул.Івана Франка, вул.Лісна, вул.Лісова, вул.Молодіжна, вул.Павла Чубинського, вул.Паркова, вул.Пасічна, вул.Польова, вул.Стадіонна, вул.Титова, вул.Травнева: 65, 69, 71–107; вул.Центральна, вул.Шевченка, пров.В.Камінської, пров.Молодіжний, пров.Павла Чубинського
Адреса приміщення для голосування:
вул.Травнева, 68, смт Бабинці, Бородянський р-н, Київська обл., 07832 (школа, їдальня)
с.Буда-Бабинецька
Номер дільниці: 320184
вул.Незалежності, 2,
Адреса приміщення для голосування:
с.Буда-Бабинецька, Бородянський р-н, Київська обл., 07832 (сільський клуб, глядацька зала)
с.Блиставиця
Номер дільниці: 320198
Адреса приміщення для голосування:
вул.Ярослава Мудрого, 1, с.Блиставиця, Бородянський р-н, Київська обл., 07835 (будинок культури, фойє)
с.Здвижівка
Номер дільниці: 320205
Адреса приміщення для голосування:
- вул.Центральна, 104, с.Здвижівка, Бородянський р-н, Київська обл., 07830 (будинок культури, актова зала)
- вул.Центральна, 102, с.Здвижівка, Бородянський р-н, Київська обл., 07830
с.Луб’янка
Номер дільниці: 320211
Адреса приміщення для голосування:
- вул.Шевченка, 17, с.Луб’янка, Бородянський р-н, Київська обл., 07831 (школа, спортивна зала)
- вул.Шевченка, 100, с.Луб’янка, Бородянський р-н, Київська обл., 07831
с.Гаврилівка
Номер дільниці: 320362
вул.Лісова, вул.Л.Українки, вул.Михайленка, вул.Молодіжна, вул.Південна, вул.Північна, вул.Промислова, вул.Садова: 10–56; вул.Свято-Троїцька, вул.Шевченка: 15–29; вул.40-річчя Перемоги
Адреса приміщення для голосування:
вул.Свято-Троїцька, 66, с.Гаврилівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07350 (будинок культури "Поліський", фойє)
с.Тарасівщина
Номер дільниці: 320363
Адреса приміщення для голосування:
вул.Шевченка, 2А, с.Тарасівщина, Вишгородський р-н, Київська обл., 07350 (фельдшерсько-акушерський пункт, зала)
с.Синяк, с.Червоне
Номер дільниці: 320387
Адреса приміщення для голосування:
вул.Київська, 49А, с.Синяк, Вишгородський р-н, Київська обл., 07351 (школа, фойє)
с.Вороньківка, с.Раківка
Номер дільниці: 320388
Адреса приміщення для голосування:
вул.Гагаріна, 10А, с.Раківка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07351 (сільський клуб, актова зала)
с.Мироцьке
Номер дільниці: 320615
Адреса приміщення для голосування:
вул.Соборна, 127, с.Мироцьке, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08104 (Мироцька загальоосвітня школа, спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321259
вул.Ворзельська, вул.Горького, вул.Жовтнева, вул.Заводська, вул.Івана Руденка, вул.Левка Ревуцького, вул.Лермонтова, вул.Миколи Мурашка, вул.Михайла Гориня, вул.Нагорна, вул.Ново-Лермонтова, вул.Островського: 1–32, 35; вул.Переїздна, вул.Трудова, вул.Тюменцева-Хвилі, вул.Устима Кармелюка, вул.Щаслива, пров.Жовтневий, пров.Заводський, пров.Михайла Гориня, пров.Трудовий, 31 км
Адреса приміщення для голосування:
вул.Михайла Гориня, 2, м.Буча, Київська обл., 08292 (дитяча школа мистецтв, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321260
бульв.Богдана Хмельницького: 1–5, 9А; вул.Енергетиків: 12, 14, 16, 19–21; вул.Нове Шосе: 13, 15, 17; вул.Островського: 34, 36–38А;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Енергетиків, 4, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 4, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321261
вул.Героїв Майдану, вул.Енергетиків: 1–11, 13, 15, 17; вул.Польова: 3–26, 29, 98; пров.Героїв Майдану, пров.Санаторний вул.Енергетиків, 4,
Адреса приміщення для голосування:
м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 4, спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321262
бульв.Богдана Хмельницького: 27; вул.Антонія Михайловського: 83–97; вул.Булгакова Михайла, вул.Вишнева, вул.Героїв Крут, вул.Лесі Українки, вул.Нове Шосе: 3, 5, 7, 11–11А, 24, 28–34, 42–42В; вул.Польова: 28, 30; вул.Пушкінська: 59А–59Б, 61–63, 72В–74/34; вул.Шевченка: 75–92; пров.Урожайний
Адреса приміщення для голосування:
вул.Вишнева, 1, м.Буча, Київська обл., 08292 (Бучанська Українська гімназія, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321263
бульв.Богдана Хмельницького: 11–19; вул.А. Солов’яненка, вул.В. Кондратюка, вул.Васильківська, вул.Вербова, вул.Винахідників, вул.Виноградна, вул.Воїнів-Інтернаціоналістів, вул.Волошкова, вул.Григорія Верьовки, вул.Дачна, вул.Є. Коновальця, вул.Євгена Гребінки, вул.Євгена Патона, вул.І. Світличного, вул.Калинова, вул.Катерини Білокур: 1А; вул.Квіткова, вул.Києво-Мироцька: 87–87А, 89–89А, 91–101, 103–182; вул.Кринична, вул.Леха Качинського: 1А, 7; вул.М. Дунаєвського, вул.Малинова, вул.Мічуріна, вул.Новаторів, вул.Озерна, вул.Першотравнева, вул.Пшенична, вул.Степова, вул.Яблунева, вул.Ястремська, вул.1 лінія, вул.10 лінія, вул.11 лінія, вул.12 лінія, вул.2 лінія, вул.3 лінія, вул.4 лінія, вул.5 лінія, вул.6 лінія, вул.7 лінія, пров.Євгена Гребінки
Адреса приміщення для голосування:
вул.Пушкінська, 61В, м.Буча, Київська обл., 08292 (Центральний будинок культури, танцювальна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321264
вул.Авіаторів, вул.Антонія Михайловського: 56, 58–60, 61/25–82; вул.Березнева, вул.Богдана Ступки, вул.Вокзальна: 105–145; вул.Дружби, вул.Зелена, вул.Зої Гайдай, вул.Інститутська: 45–63А; вул.Катерини Білокур: 1, 2–21; вул.Київська, вул.Леха Качинського: 4–6А; вул.Лісова, вул.Меліоративна, вул.Мельниківська, вул.Миколи Носова, вул.Нове Шосе: 1, 4, 6; вул.Перебудівна, вул.Прогресивна, вул.Пушкінська: 40–40/5, 42, 44–52, 59В; вул.Сонячна, вул.Фруктова, вул.Шкільна, вул.Ярослава Мудрого, пров.Богдана Ступки, пров.Шевченка, в/ч А 2860-У
Адреса приміщення для голосування:
вул.Антонія Михайловського, 74, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 1, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321265
вул.Антонія Михайловського: 1Б–55А, 57, 61; вул.Валерія Марченка, вул.Василя Стефаника, вул.Ватутіна, вул.Грибоєдова, вул.Івана Багряного, вул.Івана Котляревського, вул.Івана Мазепи, вул.Інститутська: 1М–44Л; вул.Кочубея, вул.Льва Симиренка, вул.Марко Вовчок, вул.Михайла Вербицького, вул.Некрасова, вул.Олександра Олеся, вул.Патріотів, вул.Полтавська, вул.Революції: 10–20Е; вул.Сілезька, вул.Тургенєва: 8–65; вул.Шевченка: 1–31, 34, 38–38Б, 40, 42; вул.Яснополянська, пров.Гостомельський, пров.Революції, пров.Тургенєва, пров.Яснополянський
Адреса приміщення для голосування:
вул.Шевченка, 14, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 2, хол)
м.Буча
Номер дільниці: 321266
вул.Гоголя, вул.Гулака - Артемовського, вул.Дніпровська, вул.Івана Франка, вул.Камінського, вул.Києво-Мироцька: 2–56, 58, 60, 62, 64, 66–66А, 68–72, 74, 76–86, 88–88Ж; вул.Комарова, вул.Максима Ридзанича, вул.Миколи Гамалія, вул.Набережна, вул.Ново-Яблунська, вул.Пушкінська: 1Б–39А, 41–41Б, 43–43А; вул.Революції: 1–8А; вул.Сім’ї Красовських, вул.Старо-Яблунська, вул.Толстого, вул.Тургенєва: 1А–7; вул.Шота Руставелі, пров.Гоголя, пров.Максима Ридзанича, пров.Толстого
Адреса приміщення для голосування:
вул.Шевченка, 14, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 2 спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321267
вул.Будівельна, вул.Остапа Вишні, вул.Склозаводська, вул.Стадіонна, вул.Яблунська: 1–24Б, 26–26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38–42, 44, 46–46А, 48, 50–52А, 54–54А, 56–60, 62, 64, 66–68, 70, 72, 74, 76, 78–80, 90; пров.Будівельний тупік, пров.Остапа Вишні, пров.Яблунський
Адреса приміщення для голосування:
вул.Яблунська, 15, м.Буча, Київська обл., 08292 (актова зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321268
вул.Волгоградська, вул.Вчительська, вул.Гагаріна, вул.Грушевського, вул.Ж/д Водокачка, вул.Лугова, вул.Миру, вул.Південна, вул.Рубежівська, вул.Садова: 20–86А; вул.Січових Стрільців, вул.Суворова, вул.Яблунська: 25–25А, 27–27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 43–43/1, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 81–89, 91–220, 221А–222, 224, 226, 228–342; пров.Волгоградський, пров.Вчительський, пров.Гагаріна, пров.Садовий, пров.Січових Стрільців, 33 км
Адреса приміщення для голосування:
вул.Яблунська, 144, м.Буча, Київська обл., 08292 (ВК "Фірма "Агробудпостач", актова зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321269
вул.Водопровідна, вул.Вокзальна: 1–72А, 74–76; вул.Григорія Сковороди, вул.Назарія Яремчука, вул.Перемоги, вул.Романа Шухевича, вул.Садова: 3–17; вул.Тихого Олекси, вул.Центральна, вул.Яблунська: 221, 223–223А, 225, 227, 342А–396; пров.Вокзальний, пров.Перемоги, пров.Тихого Олекси
Адреса приміщення для голосування:
вул.Вокзальна, 46А, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 3, спортивна зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321270
вул.Дмитра Вишневецького, вул.Івана Кожедуба, вул.Тарасівська, пров.Дмитра Вишневецького, пров.Тарасівський
Адреса приміщення для голосування:
вул.Тарасівська, 32, м.Буча, Київська обл., 08292 (АТ "Науково-дослідний інститут склопластиків і волокна", технічний кабінет)
м.Буча
Номер дільниці: 321409
бульв.Леоніда Бірюкова, вул.Бориса Гмирі, вул.В’ячеслава Чорновола, вул.Депутатська, вул.Івана Виговського, вул.Нове Шосе: 19, 25, 37–39, 49–63;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Бориса Гмирі, 12, м.Буча, Київська обл., 08292 (ДНЗ № 7 "Перлинка", актова зала)
м.Буча
Номер дільниці: 321410
бульв.Богдана Хмельницького: 6, 10; вул.Вокзальна: 73, 77–104; вул.Димитрова, вул.Києво-Мироцька: 57, 59–59А, 61–61А, 63, 65, 67, 73–73Б, 75, 90Б, 102; вул.Нова, вул.Нове Шосе: 8–8Б, 14, 16; вул.Пушкінська: 53–59, 60, 66–72А; вул.Шевченка: 33, 35–37, 39, 41–41В, 43–72А;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Вокзальна, 104, м.Буча, Київська обл., 08292 (школа № 5, хол)
смт Ворзель
Номер дільниці: 321306
вул.Білостоцьких: 7; вул.Будівельна, вул.Бучанська, вул.Ватутіна, вул.Ворзельська, вул.В.Чорновола, вул.Горького, вул.Грушевського, вул.Декабристів, вул.Європейська: 2–17А; вул.Квіткова, вул.Київська, вул.Кленова, вул.Ковельська, вул.Композиторів: 1; вул.Курортна: 2–2А, 4, 6–8, 10, 12, 14, 16, 18–20Б, 22–24А, 26, 28–28А, 34, 36, 38, 42–42/12, 44, 48, 50–54Д, 56–56/3, 62, 68–112А; вул.Лесі Українки, вул.Лісова, вул.М.Амосова, вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.Нестора Потєхи, вул.Окружна, вул.Паркова, вул.Петропавлівська, вул.Польова, вул.Садова, вул.Семеніївська, вул.Софіївська, вул.Юрія Збанацького, пров.Ватутіна, пров.Ворзельський, пров.Городецького, пров.Горького, пров.Лісовий, пров.Молодіжний
Адреса приміщення для голосування:
вул.Європейська, 4, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296 (Ворзельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, актова зала, 1-й поверх)
смт Ворзель
Номер дільниці: 321307
вул.Богдана Хмельницького, вул.Гвардійська, вул.Європейська: 20–50/10; вул.Затишна, вул.Захисників України, вул.Композиторів: 4А–45; вул.Курортна: 3, 5–5/4, 9–9А, 11–11Б/1, 13, 15, 17, 21, 25–25А, 27А, 29–33, 35, 37, 38КМ–41А/1, 43–43/2, 45, 49–49А, 55, 57; вул.Медова, вул.Мічуріна, вул.Пшеничного, вул.Соснова, вул.Стражеска, вул.Тюльпанова, вул.Франка, вул.Чайковського, вул.Шевченка, вул.Яблунська, вул.1 Травня, пров.Чайковського
Адреса приміщення для голосування:
вул.Курортна, 37, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296 (школа №5, фойє, 1-й поверх)
смт Ворзель
Номер дільниці: 321308
вул.Березова, вул.Білостоцьких: 2–6Г, 8А–27; вул.Борщагівська, вул.Героїв Ворзеля, вул.Залізнична, вул.Кичеївська, вул.Котляревського, вул.Крилова, вул.Курортна: 61, 63; вул.Лермонтова, вул.Миру, вул.Паризької Комуни, вул.Пушкінська, вул.Тургенєва, вул.Чернишевського, вул.Чкалова, вул.8 Березня, пров.Березовий, пров.Героїв Ворзеля, пров.Пушкінський, пров.Чернишевського, просп.Свободи, просп.1 Травня
Адреса приміщення для голосування:
вул.Стражеска, 26, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296 (ДП"Санаторій Україна" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", корпус №3, хол їдальні)
с.Гаврилівка
Номер дільниці: 321400
вул.Дружби, вул.Миру, вул.Нагорного, вул.Садова: 1–8; вул.Шевченка: 2–10;
Адреса приміщення для голосування:
вул.Садова, 21, с.Гаврилівка, Вишгородський р-н, Київська обл., 07350 (школа, фойє)
Спеціальні виборчі дільниці:
Номер дільниці: 321320
Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська обласна психоневрологічна лікарня № 2"
Адреса приміщення для голосування:вул.Паркова, 4, смт Ворзель, м.Ірпінь, Київська обл., 08296
Посилання: Державний Реєстр виборців www.drv.gov.ua