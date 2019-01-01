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Вибори: 10 кандидатів на посаду Бучанського міського голови

25 вересня 2020 року відбулось засідання Бучанської міської територіальної виборчої комісії Бучанського району на якій зареєстрували, як кандидатів на посаду Бучанського міського голови так і кандидатів у депутати Бучанської міської ради Бучанського району Київської області.
Кандидати на посаду Бучанського міського голови:

1. Таможній О.В. -> "Єдина громада";
2. Федорук А.П. -> "Слуга народу";
3. Кобринець А.В. -> "Нові обличчя";
4. Українцева К.Л. -> "Європейська солідарность";
5. Бархоленко В.М. -> "Свобода";
6. Шкаврон І.М. -> "Опозиційна платформа За життя";
7. Гапон С.В. -> "Перемога Пальчевського";
8. Василишин С.М. -> ГР "Хвиля";
9. Щербина А.І. -> "Разом сила";
10. Кухарський С.О. – самовисуванець;



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