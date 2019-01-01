Вибори 2020: У Бучі 599 кандитатів у депутати

Бучанська міська територіальна виборча комісія інформує громаду:
Завершилась реєстрація кандидатів у депутати Бучанської міської ради та кандидатів на посаду Бучанського міського голови.
Своїх кандидатів подали 19 партій.
1. Київська обласна організація Політичної партії «Єдина громада»
2. Київська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
3. Київська обласна організація Політичної партії «СИЛА і ЧЕСТЬ»
4. Київська обласна організація Політичної партії «НАШ КРАЙ»
5. Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
6. Бучанська міська партійна організація Політичної партії "Нові обличчя"
7. Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
8. Київська обласна територіальна організація Політичної Партії «ГОЛОС»
9. Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
10. Київська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність»
11. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
12. Київська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка
13. Київська обласна організація Політичної партії Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»
14. Київська регіональна організація політичної партії "Перемога Пальчевського"
15. Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАЗОМ СИЛА»
16. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "“ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА “РІДНА КРАЇНА “
17. Київська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
18. Київська обласна організація Політичної партії «Громадянський Рух «Хвиля»
19. Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА"
Загальна кількість зареєстровано кандидатів 599.
Більш детальну інформацію можна отримати з інформаційного стенду виборчої комісії, що розташований на першому поверсі приміщення міської ради (м.Буча, вул.Енергетиків, 12).
Завершилась реєстрація кандидатів у депутати Бучанської міської ради та кандидатів на посаду Бучанського міського голови.
Своїх кандидатів подали 19 партій.
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1. Київська обласна організація Політичної партії «Єдина громада»
2. Київська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
3. Київська обласна організація Політичної партії «СИЛА і ЧЕСТЬ»
4. Київська обласна організація Політичної партії «НАШ КРАЙ»
5. Київська обласна організація політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
6. Бучанська міська партійна організація Політичної партії "Нові обличчя"
7. Київська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»
8. Київська обласна територіальна організація Політичної Партії «ГОЛОС»
9. Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
10. Київська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність»
11. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
12. Київська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка
13. Київська обласна організація Політичної партії Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»
14. Київська регіональна організація політичної партії "Перемога Пальчевського"
15. Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАЗОМ СИЛА»
16. КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "“ГРОМАДСЬКИЙ РУХ МИКОЛИ ТОМЕНКА “РІДНА КРАЇНА “
17. Київська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода»
18. Київська обласна організація Політичної партії «Громадянський Рух «Хвиля»
19. Київська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА СЛАВЕТНА"
У розрізі округів:
Округ №1 = 107 кандидатів
Округ №2 = 120 кандидатів
Округ №3 = 119 кандидатів
Округ №4 = 119 кандидатів
Округ №5 = 115 кандидатів
Округ №1 = 107 кандидатів
Округ №2 = 120 кандидатів
Округ №3 = 119 кандидатів
Округ №4 = 119 кандидатів
Округ №5 = 115 кандидатів
Загальна кількість зареєстровано кандидатів 599.
Кандидатів на посаду Бучанського міського голови зареєстровано 10.
Більш детальну інформацію можна отримати з інформаційного стенду виборчої комісії, що розташований на першому поверсі приміщення міської ради (м.Буча, вул.Енергетиків, 12).