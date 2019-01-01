Вибори 2020: ЦВК розяснює як правильно заповнити виборчий бюлетень

ЦВК затвердила роз’яснення щодо порядку заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зокрема, в ухваленому документі чітко прописано послідовність заповнення виборчого бюлетеня з виборів депутатів Верховної Ради АР Крим, обласної, районної, районної у місті ради, а також міської, сільської, селищної ради територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше."Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки "плюс" (+) або "галочки" (✓), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав. Окрім того, у документі наведено приклади правильного та неправильного заповнення виборчого бюлетеня", - йдеться у повідомленні.Також у ЦВК оприлюднили відповідне відео процедури заповнення бюлетенів.