Ірпінська громада отримала почесну відзнаку "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІРПІНЬ"

міста Буча та Ірпінь отримали звання "Місто-Герой"
31 березня Ірпінський міська голова Маркушин Олександр отримав від Президента України Володимира Зеленського почесну відзнаку "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІРПІНЬ".
Про це він повідомив в своєму телеграм:
Офіційна церемонія передачі відзнак Ірпеню та Гостомелю та підняття прапору України відбулася на місці великої битви – кільце у Ворзелі на в’їзді у Бучу.
...
Вдячний Президенту за високу оцінку Героїзму мешканців Ірпінської громади та постійну увагу від держави до відновлення нашої громади.
Працюємо разом далі!