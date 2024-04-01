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  • 1 квітня 2024
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Ірпінська громада отримала почесну відзнаку "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІРПІНЬ"

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31 березня Ірпінський міська голова Маркушин Олександр отримав від Президента України Володимира Зеленського почесну відзнаку "МІСТО-ГЕРОЙ УКРАЇНИ ІРПІНЬ".



Про це він повідомив в своєму телеграм:
Ця висока відзнака – досягнення передусім вас – наших безстрашних містян. Тих, хто не жаліючи себе, встав на захист громади, допомагав іншим та не здавався до самої перемоги. Нашої ірпінської перемоги. Ви всі – справжні Герої Ірпінської громади.

Офіційна церемонія передачі відзнак Ірпеню та Гостомелю та підняття прапору України відбулася на місці великої битви – кільце у Ворзелі на в’їзді у Бучу.
...
Вдячний Президенту за високу оцінку Героїзму мешканців Ірпінської громади та постійну увагу від держави до відновлення нашої громади.
Працюємо разом далі!




 ВІЙНА, Ірпінь, Маркушин
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