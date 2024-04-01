Друга річниця звільнення — до Бучі приїхав Президент України

«Для нас це війна на захист України й усього, що робить людей людьми. Саме тому в цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.

За 33 дні окупації ми втратили 509 наших людей, з яких 12 дітей. Невимовний біль, який не забути і не пробачити.

Це другий день народження для кожного з нас, хто перебував в окупації. Бо нам пощастило вижити.

Ми пройшли довгий шлях відновлення. Але ми обʼєднанні, і так само стоїмо проти ворога. Дякуємо Збройним Силам України за нашу свободу!