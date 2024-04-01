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  • 1 квітня 2024
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Друга річниця звільнення — до Бучі приїхав Президент України

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Друга річниця звільнення — до Бучі приїхав Президент України

3 нагоди другої річниці звільнення до Бучі приїхав Президент України Володимир Зеленський.
Голова держави вшанував 509 загиблих бучанців біля Стіни Памʼяті на території церкви Святого Андрія Первозванного та Усіх Святих.
Церемонія підняття прапора України за участі Президента Володимира Зеленського, вищого державного і військового керівництва відбулась біля Меморіалу пам’яті захисників Бучанської громади.


Долучилися також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Премʼєр-міністр Денис Шмигаль, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, посли іноземних держав та глави іноземних представництв.

Президент нагородив українців, які щоденно роблять неоціненний внесок у нашу перемогу. Військові, рятувальники, нацгвардійці та поліцейські.

«Для нас це війна на захист України й усього, що робить людей людьми. Саме тому в цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу й для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром щодо інших», – сказав Глава держави, звертаючись до присутніх.


У цієї війни – глобальне значення. Це війна за право на існування для нашої держави та водночас за право на життя для кожної людини. За гідність для нашого народу і для кожного народу, який прагне своєї долі. Це війна за те, щоб ніхто не смів ставати звіром по відношенню до інших.

І вбиті окупантами наші люди, чиї тіла лежали на вулицях Бучі, були свідченнями, що нікому у світі не можна залишатись осторонь цієї битви. Бо саме тут, в Україні, захищаючи наших людей, наше життя, нашу державу, людяність перемагає.

Щоб розпочинати такі агресії проти інших, Росія спочатку знищила в собі мораль та зробила насильство й ненависть своєю ідеологією. Такі системи не зупиняються просто так. Сила їх зупиняє. Єдність їх зупиняє. Рішучість та розуміння – що саме вони хочуть знищити.



Сьогодні ми висловлюємо свою глибоку подяку всім українцям за їхню щоденну працю та відданість. Разом ми сильні й незламні.



31 березня — День звільнення Бучі, а відтак і всієї Київщини.
День, який назавжди увійшов в історію України.
За 33 дні окупації ми втратили 509 наших людей, з яких 12 дітей. Невимовний біль, який не забути і не пробачити.
Це другий день народження для кожного з нас, хто перебував в окупації. Бо нам пощастило вижити.
Ми пройшли довгий шлях відновлення. Але ми обʼєднанні, і так само стоїмо проти ворога. Дякуємо Збройним Силам України за нашу свободу!
 ВІЙНА, Буча, Бучанський район, Федорук Анатолій Петрович, відеосюжет, міжнародна місія, фотофакт
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