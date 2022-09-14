Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Тизер-трейлер до фільму-драми “БУЧА”
  • 14 вересня 2022
  • 215
  • 0
+aA | -Aa 

Тизер-трейлер до фільму-драми “БУЧА”


13 вересня в День міста Буча кінопродюсер Олександр Щур (сценарист “Побачення у Вегасі”, “Я, Ти, Він, Вона”) та режисер Станіслав Тіунов (продюсер “Побачення у Вегасі”, “Продюсер”, режисер “Молодість”) презентували тизер-трейлер до свого фільму-драми “БУЧА”

Тизер-трейлер до фільму був представлений в Києві в кінотеатрі Оскар, захід зібрав велику кількість ЗМІ та повний зал гостей.

В рамках заходу також був презентований благодійний фонд Костянтина Гудаускас “Bucha help”, найпершим завданням якого стане відбудова зруйнованого житла у Бучі, Ірпені та Гостомелі.



0 0

ВІЙНА, відеосюжет, Буча
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанський хлопчик озвучив фантастичний фільм

Бучанський хлопчик озвучив фантастичний фільм

Буча та регіон
Православний духовний центр "Агнець" презентує фільм "Різдвяне диво"

Православний духовний центр "Агнець" презентує фільм "Різдвяне диво"

новини церкви
7 грудня, кінокомплекс Акваріус: фільм "Кіборги"

7 грудня, кінокомплекс Акваріус: фільм "Кіборги"

Буча та регіон
У Бучі героїня фільму випала з вікна

У Бучі героїня фільму випала з вікна

Буча та регіон
У Ворзелі відбулися зустрічі з творчою групою фільму «Останній герой»

У Ворзелі відбулися зустрічі з творчою групою фільму «Останній герой»

Уваровський дім
Ірпінська ОДПІ презентувала мультфільм "Місто мрії"

Ірпінська ОДПІ презентувала мультфільм "Місто мрії"

Публікації
Зустріч у СЗОШ №5 з Nicky Rubin

Зустріч у СЗОШ №5 з Nicky Rubin

Буча та регіон
5-6 грудня, Буча: VII Всеукраїнський фестиваль духовної музики "Введенські піснеспіви"

5-6 грудня, Буча: VII Всеукраїнський фестиваль духовної музики "Введенські піснеспіви"

Буча та регіон
12 червня, Буча: Всі на #МАЙДАНС!

12 червня, Буча: Всі на #МАЙДАНС!

Буча та регіон
Олександр Алієв буде грати за бучанський Меліоратор

Олександр Алієв буде грати за бучанський Меліоратор

спортивні новини
Кирил Свита став півфіналістом всеукраїнського фестивалю "Чорноморські Ігри"

Кирил Свита став півфіналістом всеукраїнського фестивалю "Чорноморські Ігри"

Буча та регіон
Бучанець, Річард Гувер-Бачинський - автор сценарію фільму "Гіркі жнива"

Бучанець, Річард Гувер-Бачинський - автор сценарію фільму "Гіркі жнива"

Бучанські новини
Підлітки мають знати свої права

Підлітки мають знати свої права

міська юстиція
Залізничну станцію ВОРЗЕЛЬ - перейменували в ОРЛОВКУ. Тимчасово

Залізничну станцію ВОРЗЕЛЬ - перейменували в ОРЛОВКУ. Тимчасово

Буча та регіон
«Любов – це не байдужість!»

«Любов – це не байдужість!»

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар