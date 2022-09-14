Тизер-трейлер до фільму-драми “БУЧА”

13 вересня в День міста Буча кінопродюсер Олександр Щур (сценарист “Побачення у Вегасі”, “Я, Ти, Він, Вона”) та режисер Станіслав Тіунов (продюсер “Побачення у Вегасі”, “Продюсер”, режисер “Молодість”) презентували тизер-трейлер до свого фільму-драми “БУЧА”Тизер-трейлер до фільму був представлений в Києві в кінотеатрі Оскар, захід зібрав велику кількість ЗМІ та повний зал гостей.В рамках заходу також був презентований благодійний фонд Костянтина Гудаускас “Bucha help”, найпершим завданням якого стане відбудова зруйнованого житла у Бучі, Ірпені та Гостомелі.