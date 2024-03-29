Фільм “БУЧА” — Має побачити кожен!

Фільм “Буча” розповідає про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та під час окупації проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він мав можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів.

28 березня у заповненому залі кінотеатру “Filmax” міста Бучі відбувся закритий показ робочих матеріалів фільму “Буча”.

“Радий бачити вас тут, всіх тих, хто був тоді зі мною. Ми раніше не були знайомі, але ми в ті часи були разом, ми стали однією командою, – привітав всіх Костянтин. – Фільм “Буча” – це свідоцтво злочину та істинних намірів росіян. Фільм наводить приклад героїчності та згуртованості українського народу під час вторгнення”.

“Це кіно має побачити кожен!, – ділиться зі сльозами на очах враженнями жителька міста Бучі, яка була врятована з окупації. – Для всіх нас, тих, хто пережив цю трагедію цей фільм є дуже важливим, ми хочемо, щоб про звірства цих нелюдів дізнався кожен у світі”.

“Дивитись важко, але потрібно дивитись всім. Фільм дуже сильний, я дуже вдячна, що про ці події говорять і знімають фільми. Я ледь стримувала сльози, адже мої батьки і я були в окупації, я памʼятаю як це було страшно. Я раджу всім прийти в кінотеатр і подивитись фільм, в Україні та особливо за кордоном. Якщо ми будемо виносити це максимально в маси, це дасть нам зброю, додаткові гроші, щоб нищити окупантів”, – розповідає Наталія Соколенко, волонтер, яка разом зі своїм чоловіком Олександром, нині військовим, зустрічала Костянтина з врятованими людьми у Шпитьках і доставляла їх через десятки блокпостів до Києва.

“Авторам фільму вдалось реалістично відтворити події, які відбувались з нами в ті дні, - розповідає Оксана з Ворзеля. – Всю ніч під “градами” ми чекали ранку. Я навчила всіх молитві “Отче наш”, ми ледь дочекались зеленого коридору”.

Гостями та глядачами стали жителі міст київської області, ті, кого безпосередньо врятував Костянтин – прототип головного героя фільму, а також ті, чиї родичі загинули під час окупації. Багато хто з глядачів є прототипами героїв фільму, чиї історії показані у в ньому. Це жителі Бучі, Ірпеня, Ворзеля та інших сусідніх міст.Серед гостей також були відомі волонтери Марічка та Василина Томишинець, на яких росіяни відкрили полювання, Оксана Черцова, викладач Інституту Міжнародних Відносин Університету ім. Т. Шевченка, яка була волонтером в окупації.Спеціальним гостем показу став Костянтин Гудаускас, прототип головного героя фільму:Після перегляду фільму глядачі поспілкувались з режисером фільму Станіславом Тіуновим, а також з продюсером і автором сценарію фільму Олександром Щуром.Нагадаємо, що наприкінці лютого завершилось двомісячне турне Америкою творчої команди художньої стрічки “БУЧА”, робочі матеріали якої були представлені в рамках проєкту по боротьбі з російською пропагандою Art Against Propaganda та на заходах до другої річниці повномасштабного вторгнення Ukraine unbroken: 2 years of strength.Закриті покази відбулись у восьми містах Америки: у Вашингтоні в Українському домі, у Нью-Йорку в Колумбійському університеті, Українському інституті Америки та Harvard Club, у Лос-Анджелесі в Українському культурному центрі, в Солт-Лейк-Сіті під час Sundance Film Festival, у Нью-Джерсі в Cambridge Club House, у Філадельфії, Сан-Дієго та Бостоні.Фільм "БУЧА" – художня драма, сюжет якої заснований на реальних подіях. Головний герой – іноземець, що вирішив боротися зі злом у країні, яка стала для нього домом.Сюжет кінострічки заснований на подіях, що відбулися у містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації у лютому-березні 2022 року. Фільм розповість про порятунок місцевих жителів Костянтином Гудаускас – громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та проживав в Бучі. З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації.Головні ролі у фільмі “БУЧА” зіграли відомий польський актор театру і кіно Цезарій Лукашевич та зірка українського кіно В'ячеслав Довженко.Фільм “БУЧА” був знятий на гроші приватних інвесторів без залучення державних коштів. Премʼєра стрічки в Україні відбудеться у вересні цього року.