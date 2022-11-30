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У Київській області працюють Пункти Незламності. Адреси


Пункти Незламності – це місце твоєї безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. У них є електрика, тепло, інтернет та альтернативне живлення. Пункти Незламності функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.

Комплектування та функціонування Пунктів Незламності здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.



Бородянська селищна територіальна громада


смт Бородянка, вул. Центральна, 331
смт Бородянка, вул. Паркова, 5
смт Бородянка, вул. Центральна, 264 Б
смт Бородянка, вул. Паркова, 1 А

с. Мирча, вул. Коцюбинського, 1
с. Нова Гребля, вул. Лісова, 1
с. Нове Залісся, вул. Чорноморська, 2
с. Новий Корогод, вул. Харківська, 34
с. Пилиповичі, Шевченка, 133
с. Шибене, Кооперативна, 34 А
с. Качали, Кооперативна, 113
с. Майданівка, Центральна, 50
с. Дружня, Бондаревського, 3
с. Загальці, Гідності, 2

Бучанська міська територіальна громада


м. Буча, вул. Вишнева, 1
м. Буча, вул. Яблунська, 13
м. Буча, вул. Вокзальна, 46 А
м. Буча, бул. Хмельницького, 5/5а
м. Буча, вул. Енергетиків,12
м. Буча, вул. Інститутська, 22
м. Буча, Київська площа
м. Буча, вул Пушкинська, 59 а

с. Блиставиця, вул. Соборна, 27
с. Блиставиця, вул. Ярослава Мудрого, 1-А
с. Гаврилівка, вул. Свято-Троїцька, 57
с. Гаврилівка, вул. Садова, 21
с. Луб’янка, вул. Шевченка, 100
с. Луб’янка, вул. Шевченка, 17
смт Ворзель, вул. Курортна, 68
смт Ворзель, вул. Курортна, 37
смт Ворзель, вул. Березова, 5
смт Ворзель, вул. Європейська, 36
с. Бабинці, вул. Травнева, 64 А
с. Бабинці, вул. Травнева, 70 А
с. Здвижівка, вул. Центральна, 104
с. Синяк, вул. Київська, 49 А
с. Синяк, вул. Київська, 60
с. Мироцьке, вул. Центральна, 1
с. Мироцьке, вул. Соборна, 127

Ірпінська міська територіальна громада


м. Ірпінь, вул. 9-та лінія, 2 А
м. Ірпінь, вул, Шевченка, 2-а
м. Ірпінь, вул, Тургенівська, 15
м. Ірпінь, вул Натана Рибака, 2а
м. Ірпінь, вул Ярославська, 7
м. Ірпінь, парк Центральний
с. Козинці, вул. Шевченка, 91-в

Коцюбинська селищна територіальна громада


смт Коцюбинське, вул. Доківська, 5
смт Коцюбинське, вул. Пономарьова, 6/4
смт Коцюбинське, вул Бакала, 1
смт Коцюбинське, вул Меблева, 1

Немішаївська селищна територіальна громада


смт Немішаве, вул. Заводська, 45
с. Микуличі, вул. Хутірська, 7А
смт Клавдієво-Тарасове, вул. Генерала Небогатова, 2
смт Клавдієво-Тарасове, вул. Соборності, 1

відео від 30.11.2022
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ВІЙНА, Бучанський район
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