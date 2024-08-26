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  • 26 серпня 2024
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Пункти незламності Бородянської громади


Пункти незламності функціонують за адресами:

Цілодобово:
• смт Бородянка, вул. Центральна, 331, приміщення Бородянської селищної ради
• смт Бородянка, вул. Паркова, 1А, приміщення ПК їм. Т. Г. Шевченка

від 08:00 до 17:00 годин:
• с. Мирча, вул. Шевченка, 1, Мирчанський старостат
• с. Нова Гребля, вул. Лісова, 1, Новогребельська гімназія
• с. Нове Залісся, вул. Чорноморська, 2, 030 Новозаліський ліцей
• с. Новий Корогод, вул. Харківська, 34, новокорогодська гімназія
• с. Пилиповичі, вул. Шевченка, 133, Пилиповицька гімназія
• с. Шибене, Кооперативна, 25Б, Шибенський старостат
• с. Качали, вул. Коперативна, 113, Качалівський старостат
• с. Майданівка, вул. Центральна, 39, Майданівський старостат
• с. дружня, вул. Центральна, 1, Дружнянський старостат
• с. Загальці вул. Гідності, 2А, Загальцівський старостат
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в.о. Бородянського селищного голови Ірини Захорченко 
 Бородянка, ВІЙНА, пункти обігріву
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