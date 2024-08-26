Пункти незламності Ірпінської МТГ

✅Ірпінська міська рада
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а
✅Територіальний центр соціального обслуговування
м. Ірпінь, вул. М.Донцова,15
✅ Адміністративна будівля НУБіП України
м. Ірпінь. вул. І.Драча, 9
✅Бучанське РУ ГУ ДСНС України у Київській області
м. Ірпінь, вул. Ю.Мушкетика, 2а
✅КП «Теплоенергопостач»
м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9
✅КП «Ірпіньводоканал»
м. Ірпінь, вул. Соборна, 1а
✅НВО «ЕКОСОФТ»
м. Ірпінь, вул. Покровська,1
✅АЗС «КЛО»
м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-з
✅АЗС «КЛО»
с. Забуччя, вул. Технічна, 1
✅Козинцівський старостат
с. Козинці, вул. Шевченка, 91-в
✅Михайлівсько-Рубежівський старостат
с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна,1
✅Ірпінська міська публічна бібліотека імені Максима Рильського
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а (Організований коворкінг)
✅Парк «Центральний» м. Ірпінь, перехрестя вул. Університетська та вул. Чехова (намет)
✅Парк «Мама» м. Ірпінь, вул. Мечнікова,118 (намет)