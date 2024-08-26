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  • 26 серпня 2024
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Пункти незламності Ірпінської МТГ

Адреси Пунктів Незламності в Ірпені, які працюють цілодобово, де можна підзарядити девайси та скористатися Wi-Fi:

✅Ірпінська міська рада
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а

✅Територіальний центр соціального обслуговування
м. Ірпінь, вул. М.Донцова,15

✅ Адміністративна будівля НУБіП України
м. Ірпінь. вул. І.Драча, 9

✅Бучанське РУ ГУ ДСНС України у Київській області
м. Ірпінь, вул. Ю.Мушкетика, 2а

✅КП «Теплоенергопостач»
м. Ірпінь, вул. Ярославська, 9

✅КП «Ірпіньводоканал»
м. Ірпінь, вул. Соборна, 1а

✅НВО «ЕКОСОФТ»
м. Ірпінь, вул. Покровська,1

✅АЗС «КЛО»
м. Ірпінь, вул. Соборна, 195-з

✅АЗС «КЛО»
с. Забуччя, вул. Технічна, 1

✅Козинцівський старостат
с. Козинці, вул. Шевченка, 91-в

✅Михайлівсько-Рубежівський старостат
с. Михайлівка-Рубежівка, вул. Шкільна,1

✅Ірпінська міська публічна бібліотека імені Максима Рильського
м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а (Організований коворкінг)

✅Парк «Центральний» м. Ірпінь, перехрестя вул. Університетська та вул. Чехова (намет)

✅Парк «Мама» м. Ірпінь, вул. Мечнікова,118 (намет)
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Ірпінська міська рада 
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