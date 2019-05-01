"Бучасервіс" надаватиме послуги централізованого водопостачання та водовідведення

Бучанська міська рада надає відповіді на поширені питання щодо діяльності КП "Бучасервіс" у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

БУЧАСЕРВІС надаватиме ці послуги з 1 березня.

1. Чи потрібно укладати новий договір з КП «Бучасервіс» з 01.03.2022 на послугу з централізованого водопостачання та водовідведення ?

Перелік договорів для вибору:

1) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)



2) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)



3) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення



4) Публічний договір (публічна оферта) з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення



5) Публічний договір (публічна оферта) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

2. Яким чином регулюються мої відносини з КП «Бучасервіс», якщо у мене ще немає прямого договору?

Тобто ви самі вирішуєте, чи потрібен вам паперовий примірник договору з КП «Бучасервіс», чи достатньо онлайн-версії, оприлюдненої публічно.

3. Навіщо КП «Бучасервіс» вводить плату за абонентське обслуговування?

4. Як саме затверджена та нараховується плата за абонентське обслуговування ?

5. Кому не нараховують плату за абонентське обслуговування?

6. Коли почнуть нараховувати абонентську плату і яка її вартість?

15,36 грн з ПДВ – для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку, за одного абонента в місяць;

34,70 грн з ПДВ – для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку, за одного абонента в місяць.

7. Що таке вузол комерційного обліку?

8. Чи дублюються складові витрат до тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення та плата за абонентське обслуговування?

9. Чи можна ознайомитись з детальним розрахунком розміру плати за абонентське обслуговування?

10. Кому сплачувати кошти за фактично надану послугу з централізованого водопостачання та водовідведення в березні 2022 року і що робити, якщо прийде дві платіжки?

Рішенням Бучанської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2796-26-VIII саме це комунальне підприємство уповноважене надавати відповідні послуги.

КП «Бучасервіс» замінить підприємства КП «Ірпіньводоканал», КП «Бородянкатеплопостачання» та ПКПП «Теплокомунсервіс» у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади. Тобто з 1 березня 2022 року КП «Ірпіньводоканал» та інші постачальники послуг втрачають статус виконавців послуг з централізованого водопостачання і водовідведення на території наших населених пунктів.

Отже заборгованість за послуги до 1 березня 2022 року слід сплатити «Ірпіньводоканалу» та іншим постачальникам, а за споживання з 1 березня 2022 року потрібно здійснювати оплату на рахунок КП «Бучасервіс».

Плата за абонентське обслуговування

Плата за абонентське обслуговування - це платіж, який споживач сплачує Товариству за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат, пов’язаних з укладенням договору, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води (у разі їх наявності у будівлі споживача), а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонента за індивідуальним договором (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення).

Плата за абонентське обслуговування по договору/особовому рахунку на місяць (для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку) становитиме 15,36грн з ПДВ.

Плата за абонентське обслуговування по договору/особовому рахунку на місяць (для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку) становитиме 34,70грн з ПДВ.

2) Порядок подання пропозицій до проєкту інвестиційної програми КП«Бучасервіс» на 2022-2027 рік:

Адже, згідно з ч. 1 і 2 ст. 633 Цивільного Кодексу України, публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.Відповідно до закону, абонплата – це обов‘язковий платіж, який повинні ввести всі виконавці комунальних послуг. Це врегульовано ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».Плата за абонентське обслуговування нараховується не за обсяги спожитих послуг, а в розрахунку на 1 абонента. Її будуть виставляти як окремий платіж в межах однієї платіжки. Тобто споживачі сплачуватимуть всі кошти на один банківський рахунок разом з послугами за централізоване водопостачання та водовідведення.Її розмір становитиме:Ні, не дублюються. Статті витрат у тарифі і абонентській платі зовсім різні. Зокрема, складовими тарифу на водопостачання і водовідведення є:► електроенергія► очищення стічних вод► витрати на утримання та експлуатацію основних засобів► загальновиробничі витрати► прямі матеріальні витрати на оплату праці► інвестиційна програма, в якій передбачені заходи для покращення стану водопровідно-каналізаційної мереж Бучанської громади.Тоді як абонентське обслуговування включає в себе адміністративні витрати на обслуговування споживачів. Такий розподіл визначено законодавчо.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» до тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не включаються витрати, які включаються до складу плати за абонентське обслуговування.Це комунальне підприємство оприлюднило типові договори приєднання на водопостачання і водовідведення, які вважатимуться укладеними, закуплена відповідна техніка та приймаються на роботу відповідальні фахівці. Бучанська міська рада здійснює всі необхідні кроки, щоб задовольнити споживачів.Пунктом п. 11 ч.1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.12.2020 № 1060)Відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги) плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:Отже, плата за абонентське обслуговування є складовою частиною ціни публічного індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та відповідно істотною умовою такого договору.Відповідно до обов’язків споживачів входить укладення договору на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.1) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ( з обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)2) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ( без обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)3) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення4) Публічний договір (публічна оферта) з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення5) Публічний договір (публічна оферта) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведенняЗгідно з ч. 1 і 2 ст. 633 Цивільного Кодексу України, публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.