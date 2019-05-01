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  • Учора, 10:55
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"Бучасервіс" надаватиме послуги централізованого водопостачання та водовідведення

Бучанська міська рада надає відповіді на поширені питання щодо діяльності КП "Бучасервіс" у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.
БУЧАСЕРВІС надаватиме ці послуги з 1 березня.








1. Чи потрібно укладати новий договір з КП «Бучасервіс» з 01.03.2022 на послугу з централізованого водопостачання та водовідведення ?


Так, потрібно. Але цей процес максимально спрощений. На офіційному веб-сайті Бучанської міської ради вже можна ознайомитись з публічними договорами, розміщеними за посиланням:
www.bucha-rada.gov.ua.


Їх є 5 типів. Вам треба вибрати один з них, який підходить саме вам. Якщо текст публічного договору вас влаштовує, то вам достатньо здійснити перший платіж на рахунок КП «Бучасервіс» і цей договір вважається автоматично підписаним.
Адже, згідно з ч. 1 і 2 ст. 633 Цивільного Кодексу України, публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Перелік договорів для вибору:
1) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (з обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)

2) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)

3) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

4) Публічний договір (публічна оферта) з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

5) Публічний договір (публічна оферта) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.


Якщо ж у вас виникли зауваження до договору чи пропозиції, то зв’яжіться з КП «Бучасервіс»
за електронною адресою
[email protected]
описавши їх у письмовому вигляді. І з вами зв’яжуться наші фахівці.

2. Яким чином регулюються мої відносини з КП «Бучасервіс», якщо у мене ще немає прямого договору?


Форма договору між споживачем (мешканцем) та виконавцем послуг (КП «Бучасервіс») є публічною офертою, тобто фактично діє за замовчуванням. Якщо ви офіційно не відмовились від надання послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, то договір починає діяти автоматично – через 30 днів після оприлюднення. Тобто, навіть, якщо у вас на руках немає паперового примірника договору, ви маєте такі самі права та обов’язки стосовно отримання зазначених послуг, як і всі інші споживачі, що отримали свої примірники договорів.

Тобто ви самі вирішуєте, чи потрібен вам паперовий примірник договору з КП «Бучасервіс», чи достатньо онлайн-версії, оприлюдненої публічно.

3. Навіщо КП «Бучасервіс» вводить плату за абонентське обслуговування?


Плата за абонентське обслуговування визначена Законом України «Про житлово-комунальні послуги» відповідно до якого це – платіж, який споживач сплачує виконавцю для відшкодування адміністративних витрат. Вони пов’язані з укладенням договорів про надання послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги.

Відповідно до закону, абонплата – це обов‘язковий платіж, який повинні ввести всі виконавці комунальних послуг. Це врегульовано ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

4. Як саме затверджена та нараховується плата за абонентське обслуговування ?


Плата за абонентське обслуговування нараховується споживачам, що мешкають у багатоквартирних житлових будинках та які укладуть індивідуальні договори з КП «Бучасервіс». Її розмір має бути затверджений внутрішнім наказом по підприємству.

Плата за абонентське обслуговування нараховується не за обсяги спожитих послуг, а в розрахунку на 1 абонента. Її будуть виставляти як окремий платіж в межах однієї платіжки. Тобто споживачі сплачуватимуть всі кошти на один банківський рахунок разом з послугами за централізоване водопостачання та водовідведення.

5. Кому не нараховують плату за абонентське обслуговування?


Плата за абонентське обслуговування не нараховують споживачам приватного сектору в індивідуальних будинках та споживачам багатоквартирних будинків, які обрали договірні відносини за колективним договором.

6. Коли почнуть нараховувати абонентську плату і яка її вартість?


Абонентська плата буде нараховуватися з 1 березня 2022 року споживачам, що мешкають у багатоквартирних житлових будинках та мають індивідуальні договори на централізоване водопостачання та водовідведення.

Її розмір становитиме:
15,36 грн з ПДВ – для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку, за одного абонента в місяць;
34,70 грн з ПДВ – для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку, за одного абонента в місяць.


7. Що таке вузол комерційного обліку?


Вузол комерційного обліку – це загальнобудинковий лічильник з додатковим обладнанням, необхідним для його функціонування. Його встановлення до 01 серпня 2022 року є обов’язковим, відповідно до чинного законодавства.

8. Чи дублюються складові витрат до тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення та плата за абонентське обслуговування?


Ні, не дублюються. Статті витрат у тарифі і абонентській платі зовсім різні. Зокрема, складовими тарифу на водопостачання і водовідведення є:
► електроенергія
► очищення стічних вод
► витрати на утримання та експлуатацію основних засобів
► загальновиробничі витрати
► прямі матеріальні витрати на оплату праці
► інвестиційна програма, в якій передбачені заходи для покращення стану водопровідно-каналізаційної мереж Бучанської громади.

Тоді як абонентське обслуговування включає в себе адміністративні витрати на обслуговування споживачів. Такий розподіл визначено законодавчо.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» до тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення не включаються витрати, які включаються до складу плати за абонентське обслуговування.

9. Чи можна ознайомитись з детальним розрахунком розміру плати за абонентське обслуговування?




10. Кому сплачувати кошти за фактично надану послугу з централізованого водопостачання та водовідведення в березні 2022 року і що робити, якщо прийде дві платіжки?


Жоден з постачальників послуг з водопостачання та водовідведення, окрім КП «Бучасервіс», не має правових підстав виставляти споживачам платіжки за березень 2022 року.
Рішенням Бучанської міської ради від 23 грудня 2021 року № 2796-26-VIII саме це комунальне підприємство уповноважене надавати відповідні послуги.


КП «Бучасервіс» замінить підприємства КП «Ірпіньводоканал», КП «Бородянкатеплопостачання» та ПКПП «Теплокомунсервіс» у населених пунктах Бучанської міської територіальної громади. Тобто з 1 березня 2022 року КП «Ірпіньводоканал» та інші постачальники послуг втрачають статус виконавців послуг з централізованого водопостачання і водовідведення на території наших населених пунктів.



Усі об‘єкти водопостачання вже зареєстровані в реєстрі речових прав як комунальна власність і передані в користування КП «Бучасервіс».
Це комунальне підприємство оприлюднило типові договори приєднання на водопостачання і водовідведення, які вважатимуться укладеними, закуплена відповідна техніка та приймаються на роботу відповідальні фахівці. Бучанська міська рада здійснює всі необхідні кроки, щоб задовольнити споживачів.

Отже заборгованість за послуги до 1 березня 2022 року слід сплатити «Ірпіньводоканалу» та іншим постачальникам, а за споживання з 1 березня 2022 року потрібно здійснювати оплату на рахунок КП «Бучасервіс».



Плата за абонентське обслуговування


Пунктом п. 11 ч.1 ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (з урахуванням змін, внесених Законом України від 03.12.2020 № 1060) встановлено одне з нововведень - це плата за абонентське обслуговування, яка нараховується при наданні послуг.

Плата за абонентське обслуговування - це платіж, який споживач сплачує Товариству за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат, пов’язаних з укладенням договору, здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням та стягненням плати за спожиті послуги, обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води (у разі їх наявності у будівлі споживача), а також за виконання інших функцій, пов’язаних з обслуговуванням виконавцем абонента за індивідуальним договором (крім обслуговування та поточного ремонту внутрішньо будинкових систем водопостачання та водовідведення).


Відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України «Про житлово-комунальні послуги) плата виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання, складається з:

- плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затверджених цін/тарифів на відповідну комунальну послугу та обсягу спожитих комунальних послуг, визначеного відповідно до законодавства;

- плата за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України.

Отже, плата за абонентське обслуговування є складовою частиною ціни публічного індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та відповідно істотною умовою такого договору.

Плата за абонентське обслуговування по договору/особовому рахунку на місяць (для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку) становитиме 15,36грн з ПДВ.


Плата за абонентське обслуговування по договору/особовому рахунку на місяць (для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку) становитиме 34,70грн з ПДВ.





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Відповідно до обов’язків споживачів входить укладення договору на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
1) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ( з обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)

2) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ( без обслуговуванням внутрішньо будинкових систем)

3) Публічний договір (публічна оферта) з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об’єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

4) Публічний договір (публічна оферта) з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

5) Публічний договір (публічна оферта) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Згідно з ч. 1 і 2 ст. 633 Цивільного Кодексу України, публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.


2) Порядок подання пропозицій до проєкту інвестиційної програми КП«Бучасервіс» на 2022-2027 рік:






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