Ціну на воду та водовідведення від Бучасервіс планують знизити на 2 гривні

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про намір встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що будуть надаватись КП «Бучасервіс» на території Бучанської міської територіальної громади з 01.03.2022 року

З метою надання якісних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення жителям населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, рішенням Бучанської міської ради від 23.12.2021 р. № 2796-26-VIII, уповноважено КП «Бучасервіс» на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади з 01.03.2022 року.

Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісячно на одного абонента (на один особовий рахунок)



08292, Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, буд. 2 – Комунальне підприємство «Бучасервіс» Бучанської міської ради

в письмовій формі, або в електронному вигляді

за електронною скринькою: [email protected] до 13 лютого 2022 року. Пропозиції та зауваження приймаються за адресою підприємства:08292, Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, буд. 2 – Комунальне підприємство «Бучасервіс» Бучанської міської радиза електронною скринькою:до 13 лютого 2022 року.

До Вашої уваги,на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що становить, а саме:- Централізоване водопостачання:грн за 1 м.куб.(з ПДВ);- Централізоване водовідведення:грн за 1 м.куб.(з ПДВ).Ознайомитись із прогнозованим загальним розміром тарифу, його структурою можна за посиланням :Крім того, на виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» необхідним є встановлення плати за абонентське обслуговування, що нараховується при наданні послуг та має фіксований розмір.Розрахунковий тариф за абонентське обслуговування формувався з урахуванням наявності/відсутності комерційного вузла обліку, та становить :- у разі відсутності комерційного вузла обліку: 34,70 грн;- у разі наявності комерційного вузла обліку: 15,36 грн.Метою плати за абонентське обслуговування є виконання обов'язкових вимог законодавства та закладання наступних витрат:► повірка вузла комерційного обліку ( у разі наявності)► встановлення вузла комерційного обліку ( у разі відсутності)