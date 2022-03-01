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Ціну на воду та водовідведення від Бучасервіс планують знизити на 2 гривні

Житлово-комунальна інфраструктура Бучанської територіальної громади

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про намір встановлення тарифу на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що будуть надаватись КП «Бучасервіс» на території Бучанської міської територіальної громади з 01.03.2022 року



З метою надання якісних послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення жителям населених пунктів Бучанської міської територіальної громади, рішенням Бучанської міської ради від 23.12.2021 р. № 2796-26-VIII, уповноважено КП «Бучасервіс» на виконання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах Бучанської міської територіальної громади з 01.03.2022 року.


Для забезпечення безперебійної роботи необхідно встановити тариф.

До Вашої уваги, прогнозований тариф на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що становить 30 грн 10 коп за 1 м.куб з ПДВ, а саме:
- Централізоване водопостачання: 11,21 грн за 1 м.куб.(з ПДВ);
- Централізоване водовідведення: 18,89 грн за 1 м.куб.(з ПДВ).

Вищезазначений тариф менше на 2 грн ніж в КП "Ірпіньводоканал"


Ознайомитись із прогнозованим загальним розміром тарифу, його структурою можна за посиланням :
bucha-rada.gov.ua >>

Крім того, на виконання Закону України «Про житлово-комунальні послуги» необхідним є встановлення плати за абонентське обслуговування, що нараховується при наданні послуг та має фіксований розмір.

Розрахунковий тариф за абонентське обслуговування формувався з урахуванням наявності/відсутності комерційного вузла обліку, та становить :
- у разі відсутності комерційного вузла обліку: 34,70 грн;
- у разі наявності комерційного вузла обліку: 15,36 грн.

Метою плати за абонентське обслуговування є виконання обов'язкових вимог законодавства та закладання наступних витрат:
► повірка вузла комерційного обліку ( у разі наявності)
► встановлення вузла комерційного обліку ( у разі відсутності)

Плата за абонентське обслуговування нараховується щомісячно на одного абонента (на один особовий рахунок)



Долучайтесь до обговорення.
Пропозиції та зауваження приймаються за адресою підприємства:
08292, Київська область, м. Буча, вул. Енергетиків, буд. 2 – Комунальне підприємство «Бучасервіс» Бучанської міської ради
в письмовій формі, або в електронному вигляді
за електронною скринькою: [email protected] до 13 лютого 2022 року.
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Житлово-комунальна інфраструктура Бучанської територіальної громади 
 Буча Бучасервіс водоканал Ірпіньводоканал тарифи на воду
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