Про створення бучанського водоканалу - розяснювали на позачерговій сесії

17 лютого відбулося позачергове засідання 28 сесії Бучанської міської ради.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук, детально зупинився на питанні створення та функціонування в Бучанській громаді власного водоканалу.
Всі ці нагальні питання, що стосуються життєдіяльності міста, депутати розглянули та прийняли відповідні рішення.
Фрагмент відео:
Повна версія прямої трансляції із сесійної зали:
Бучанський міський голова Анатолій Федорук, детально зупинився на питанні створення та функціонування в Бучанській громаді власного водоканалу.
Всі ці нагальні питання, що стосуються життєдіяльності міста, депутати розглянули та прийняли відповідні рішення.
Фрагмент відео:
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Повна версія прямої трансляції із сесійної зали: