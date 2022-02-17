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Про створення бучанського водоканалу - розяснювали на позачерговій сесії

17 лютого відбулося позачергове засідання 28 сесії Бучанської міської ради.
Бучанський міський голова Анатолій Федорук, детально зупинився на питанні створення та функціонування в Бучанській громаді власного водоканалу.
Всі ці нагальні питання, що стосуються життєдіяльності міста, депутати розглянули та прийняли відповідні рішення.

Фрагмент відео:



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Повна версія прямої трансляції із сесійної зали:



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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Буча Бучасервіс Ірпіньводоканал Федорук Анатолій Петрович відеосюжет
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