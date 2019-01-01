ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ У РЕГІОНІ

Планують закрити школи (5-11 квітня), садочки, спорт клуби (фітнес), спортивні заходи, промислова зона (магазини), закриють "мангальні" зони, відвідування паркових зон лише з засобами захисту.
Транспорт: 50% завантаження, поки працює.
Ірпінська лікарня заповнена на 100%+, але підготовлені. Контроль за додержанням карантинних заходів.
ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот
Транспорт: 50% завантаження, поки працює.
Ірпінська лікарня заповнена на 100%+, але підготовлені. Контроль за додержанням карантинних заходів.
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ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот