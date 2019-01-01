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Бучанська МТГ. ОСВІТА: Зміни в роботі закладів освіти від 5 квітня

Відділ освіти Бучанської міської ради інформує:


► Від 5 квітня 2021 року для учнів 5 – 11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців гуртків закладів позашкільної освіти усіх типів та форм власності і установ Бучанської міської територіальної громади виконання освітніх програм буде організовано шляхом використання технологій дистанційного навчання.
► Освітній процес у 1 – 4 класах та у закладах дошкільної освіти буде організовано відповідно до режиму роботи школи та садочка, з дотриманням протиепідемічних заходів.
► Фахівцями Бучанського міського інклюзивно-ресурсного центру надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами буде організовано в онлайн-режимі.

► Додатокову інформацію Ви можете отримати у закладах освіти за допомогою доступних засобів зв’язку та телекомунікацій.

Прийомів громадян працівниками відділу освіти та керівниками закладів освіти буде проводитись за попереднім телефонним записом, з дотриманням протиепідемічних заходів.
Контактні телефони відділу освіти:
Начальник відділу освіти - 49 -704
Заступник начальника відділу освіти – 49-704
Заступник начальника з дошкільної освіти – 49-705
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#coronavirus освіта
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