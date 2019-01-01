Бучанська МТГ. ОСВІТА: Зміни в роботі закладів освіти від 5 квітня

Відділ освіти Бучанської міської ради інформує:

Прийомів громадян працівниками відділу освіти та керівниками закладів освіти буде проводитись за попереднім телефонним записом, з дотриманням протиепідемічних заходів.

Контактні телефони відділу освіти:

Начальник відділу освіти - 49 -704

Заступник начальника відділу освіти – 49-704

Заступник начальника з дошкільної освіти – 49-705