Буча: Рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

2 квітня відбулося засідання міської комісіі з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Рішення, які впроваджуються з 5 квітня:

Термін: на час дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки

► Керівництву АТП дозволено залежно від завантаженості транспортних засобів збільшувати або зменшувати кількість транспортних засобів та інтервал руху на приміських автобусних маршрутах загального користування, крім годин

► з 7.00 до 10.00 та з 16.00 до 20.00.