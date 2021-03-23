Буча: Рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

2 квітня відбулося засідання міської комісіі з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Рішення, які впроваджуються з 5 квітня:
► Продовжити дію карантинних обмежень, встановлених для "червоного" рівня епідемічної небезпеки (протокол № 8 від 23.03.2021).
► Враховуючи стан захворюваності серед учнів/вихованців та працівників закладів освіти вирішено:
► продовжити дистанційне навчання учнів 5-11 класів та вихованців закладів позашкільної освіти.
Дитячі садки, початкова школа працюють з дотриманням карантинних обмежень.
Термін: на час дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки
► Керівництву АТП дозволено залежно від завантаженості транспортних засобів збільшувати або зменшувати кількість транспортних засобів та інтервал руху на приміських автобусних маршрутах загального користування, крім годин
► з 7.00 до 10.00 та з 16.00 до 20.00.
► Керівництву АТП дозволено залежно від завантаженості транспортних засобів збільшувати або зменшувати кількість транспортних засобів та інтервал руху на приміських автобусних маршрутах загального користування, крім годин
► з 7.00 до 10.00 та з 16.00 до 20.00.
Про зміни графіків перевізники повинні інформувати мешканців громади.
Перевезення пасажирів здійснювати у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.
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