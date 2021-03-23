» » Буча: Рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
  • Сьогодні, 16:40
  • 139
  • 0
+aA | -Aa 

Буча: Рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

2 квітня відбулося засідання міської комісіі з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Рішення, які впроваджуються з 5 квітня:



► Продовжити дію карантинних обмежень, встановлених для "червоного" рівня епідемічної небезпеки (протокол № 8 від 23.03.2021).
► Враховуючи стан захворюваності серед учнів/вихованців та працівників закладів освіти вирішено:
► продовжити дистанційне навчання учнів 5-11 класів та вихованців закладів позашкільної освіти.

Дитячі садки, початкова школа працюють з дотриманням карантинних обмежень.

Термін: на час дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки
► Керівництву АТП дозволено залежно від завантаженості транспортних засобів збільшувати або зменшувати кількість транспортних засобів та інтервал руху на приміських автобусних маршрутах загального користування, крім годин
► з 7.00 до 10.00 та з 16.00 до 20.00.


Про зміни графіків перевізники повинні інформувати мешканців громади.

Перевезення пасажирів здійснювати у кількості 50 відсотків, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.



ІнфоБот в телеграм: актуальні телефони важливих служб та підприємств.
Телеграм: Буча_Інфо_Бот




1 0

Буча виконком #coronavirus
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Змінено порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки

Змінено порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки

Суспільство
Бучанський центр соціальних служб працює за попереднім записом

Бучанський центр соціальних служб працює за попереднім записом

Буча та регіон
ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ У РЕГІОНІ

ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ У РЕГІОНІ

Буча та регіон
Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту

Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту

Суспільство
Бучанська МТГ. ОСВІТА: Зміни в роботі закладів освіти від 5 квітня

Бучанська МТГ. ОСВІТА: Зміни в роботі закладів освіти від 5 квітня

Буча та регіон
По 8 тисяч гривень - виплатити ФОПам та працівникам підприємств які постраждають від карантинних обмежень

По 8 тисяч гривень - виплатити ФОПам та працівникам підприємств які постраждають від карантинних обмежень

Суспільство
Укрзалізниця не обмежуватиме висадку/посадку у Києві та області

Укрзалізниця не обмежуватиме висадку/посадку у Києві та області

Буча та регіон
Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть

Освіта: Від 22 лютого карантинні заходи продовжуть

Суспільство
Бучанське МТГ: Прийнято рішення про додаткові обмежувальні заходи

Бучанське МТГ: Прийнято рішення про додаткові обмежувальні заходи

Буча та регіон
Бучанська МОТГ: 29 травня дистанційно завершуються заняття в школах

Бучанська МОТГ: 29 травня дистанційно завершуються заняття в школах

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.