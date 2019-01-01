Ірпіньводоканал змінив банківський рахунок для оплати послуг

Шановні споживачі, зверніть увагу!
Від 20 лютого 2021 року КП "Ірпіньводоканал" змінив банківський рахунок Приватбанк (р/р UA373218420000026005053170375) для оплати послуг.
Діючі банківські реквізити у відповідності до стандартів IBAN Приватбанк:
► р/р UA733052990000026005000105323
• МФО 321842
• ЄДРПОУ 03362471
Постійним читачам нашого сайту нагадуємо, що ми запустили Інфо-бот.
Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
https://t.me/buchacomua_bot
Від 20 лютого 2021 року КП "Ірпіньводоканал" змінив банківський рахунок Приватбанк (р/р UA373218420000026005053170375) для оплати послуг.
Діючі банківські реквізити у відповідності до стандартів IBAN Приватбанк:
► р/р UA733052990000026005000105323
• МФО 321842
• ЄДРПОУ 03362471
Читайте також (4 лютого 2021):
Ірпіньводоканал: По яким питанням консультує Диспетчерська служба. Телефони
Ірпіньводоканал: По яким питанням консультує Диспетчерська служба. Телефони
Постійним читачам нашого сайту нагадуємо, що ми запустили Інфо-бот.
Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів. Збираємо оновлений розклад маршруток.
https://t.me/buchacomua_bot