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Ірпіньводоканал змінив банківський рахунок для оплати послуг

Шановні споживачі, зверніть увагу!
Від 20 лютого 2021 року КП "Ірпіньводоканал" змінив банківський рахунок Приватбанк (р/р UA373218420000026005053170375) для оплати послуг.

Діючі банківські реквізити у відповідності до стандартів IBAN Приватбанк:
► р/р UA733052990000026005000105323
• МФО 321842
• ЄДРПОУ 03362471


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