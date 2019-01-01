Ірпіньводоканал: По яким питанням консультує Диспетчерська служба. Телефони

Телефон Дисптческої служби водоканалу:

+380459762828

+380682914811

👉 Щодо аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах звертайтесь до балансоутримувача вашого будинку (УЖКГ, ОСББ).

Ірпіньводоканал просить споживачів звертатись до Диспетчерської служби у таких випадках:► У вас немає ХОЛОДНОЇ води або вода іде з низьким тиском, і ви хочете повідомити про це та дізнатись причину.►У вас є скарги на незадовільну якість ХОЛОДНОЇ води.► Ви хочете повідомити про витік води або іншу аварійну ситуацію на ЗОВНІШНІХ мережах ХОЛОДНОГО водопостачання.► Ви хочете повідомити про засмічення каналізаційного колодязя чи витік каналізації.► Ви хочете повідомити про відсутність кришки на водопровідному чи каналізаційному колодязі.👉 Якщо ви маєте питання стосовно розрахунків за послуги, встановлення лічильників, передачі показників, звертайтесь до нашогоза телефонами:+380459762833+380672198480 (Viber)Електронна адреса