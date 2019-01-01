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  • Учора, 14:32
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Ірпіньводоканал: По яким питанням консультує Диспетчерська служба. Телефони

Ірпіньводоканал просить споживачів звертатись до Диспетчерської служби у таких випадках:
► У вас немає ХОЛОДНОЇ води або вода іде з низьким тиском, і ви хочете повідомити про це та дізнатись причину.
►У вас є скарги на незадовільну якість ХОЛОДНОЇ води.
► Ви хочете повідомити про витік води або іншу аварійну ситуацію на ЗОВНІШНІХ мережах ХОЛОДНОГО водопостачання.
► Ви хочете повідомити про засмічення каналізаційного колодязя чи витік каналізації.
► Ви хочете повідомити про відсутність кришки на водопровідному чи каналізаційному колодязі.

Телефон Дисптческої служби водоканалу:
+380459762828
+380682914811

👉 Якщо ви маєте питання стосовно розрахунків за послуги, встановлення лічильників, передачі показників, звертайтесь до нашого Абонентського відділу за телефонами:
+380459762833
+380672198480 (Viber)
Електронна адреса [email protected]



👉 Щодо аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах звертайтесь до балансоутримувача вашого будинку (УЖКГ, ОСББ).




Дякуємо, ми працюємо для вас 24/7/365!
Ірпіньводоканал
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Ірпіньводоканал Бучанська ОТГ Ірпінська ОТГ Ірпінь
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