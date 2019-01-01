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  • Учора, 14:09
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Влада підтримує створення індустріального парку у місті Буча

На Всеукраїнському Форумі Україна 30 Інфраструктура» Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив про підтримку створення індустріального парку у місті Буча Київської області.


Підтримка держави в реалізації проєкту технопарку "Bucha Techno Garden” є безцінною.
Консолідуючи зусилля держави і громади вже в середньостроковій перспективі будуть досягнуті результати, забезпечено сталий економічний розвиток, створимо робочі місця і збільшимо надходження до бюджету громади.
Працюємо далі!

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Розвиток інфраструктури вигідний всім, як бізнесу, так і громадянам, і економіці в цілому. Бізнесу він може допомогти знизити постійні витрати на виробництві, людям — отримати покращенні інфраструктурні послуги, нові школи, лікарні, дітсадочки; економіці — виробити більше товарів та послуг при незмінному рівні витрат, і це сприяє економічному зростанню.
Інфраструктурні проекти об'єднують інтереси всіх і кожного, їх актуалізація є метою цього форуму.
Задля цього Офіс Президента, Уряд, представники Верховної Ради та експертне середовище об’єднуються на Всеукраїнському Форумі “Україна 30” Інфраструктура”. Представники влади, експерти, громадські діячі обговорять теми відновлення існуючої інфраструктури та розбудови нової. Зокрема, про продовження національного проекту "Велике будівництво", фінансування довгострокових проектів та роль міжнародних партнерів в цьому процесі. Вони також пояснять логіку ухвалення рішень щодо пріоритетів фінансування.
Якими є перспективи річкових перевезень, оновлення місцевих аеропортів, модернізації “Укрзалізниці” та інфраструктури майбутнього?

Відповіді на ці питання — на всеукраїнському Форумі “Україна 30” Інфраструктура".
Прямі трансляції проходитимуть на сайті: ukraine30.com




За повідомленням Тараса Шаправського, секретар міської ради в Бучанська міська рада в соцмережі Фейсбук:

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