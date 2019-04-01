Презентація Стратегії розвитку Бучанської територіальної громади. 2020

10 жовтня в Бучі підписано угоду про співпрацю між Бучанською міською радою та Службою автомобільних доріг у Київській області щодо підвищення безпеки дорожнього руху та транспортно-експлуатаційних показників дорожньо-транспортної інфраструктури загального користування в межах Бучанської об'єднаної територіальної громади.
Також, в перспективі, на території їх громади планується створення інноваційного медичного центру.
Під час зустрічі Василь Володін повідомив про перспективи створення на території Бучанської міської об'єднаної територіальної громади інноваційного медичного центру. За його словами, обласна влада повністю підтримує реалізацію цього інвестиційного проєкту.
"Я знайомий з усіма районами Київщини, тому точно знаю, що рівень життя громад безпосередньо залежить від рівня залучення інвестицій. І тепер хочу поділитись із жителями Бучі хорошою новиною, адже на території їх громади планується створення інноваційного медичного центру. Відповідне розпорядження вже підписав. У розробці концепції проєкту виконавчому комітету Бучанської міської ради допомагатиме Агенція регіонального розвитку Київщини", - проінформував голова ОДА.
Як наголосив Василь Володін, цей інноваційний проєкт є одним із наймасштабніших в Україні. Він передбачає організацію виробництва медичного обладнання, створення потужного медичного центру, підготовку кваліфікованих кадрів і будівництво реабілітаційно-оздоровчого центру.
Також, в перспективі, на території їх громади планується створення інноваційного медичного центру.
Під час зустрічі Василь Володін повідомив про перспективи створення на території Бучанської міської об'єднаної територіальної громади інноваційного медичного центру. За його словами, обласна влада повністю підтримує реалізацію цього інвестиційного проєкту.
"Я знайомий з усіма районами Київщини, тому точно знаю, що рівень життя громад безпосередньо залежить від рівня залучення інвестицій. І тепер хочу поділитись із жителями Бучі хорошою новиною, адже на території їх громади планується створення інноваційного медичного центру. Відповідне розпорядження вже підписав. У розробці концепції проєкту виконавчому комітету Бучанської міської ради допомагатиме Агенція регіонального розвитку Київщини", - проінформував голова ОДА.
Як наголосив Василь Володін, цей інноваційний проєкт є одним із наймасштабніших в Україні. Він передбачає організацію виробництва медичного обладнання, створення потужного медичного центру, підготовку кваліфікованих кадрів і будівництво реабілітаційно-оздоровчого центру.