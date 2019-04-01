Презентація Стратегії розвитку Бучанської територіальної громади. 2020

Під час зустрічі Василь Володін повідомив про перспективи створення на території Бучанської міської об'єднаної територіальної громади інноваційного медичного центру. За його словами, обласна влада повністю підтримує реалізацію цього інвестиційного проєкту.", - проінформував голова ОДА.Як наголосив Василь Володін, цей інноваційний проєкт є одним із наймасштабніших в Україні. Він передбачає організацію виробництва медичного обладнання, створення потужного медичного центру, підготовку кваліфікованих кадрів і будівництво реабілітаційно-оздоровчого центру.