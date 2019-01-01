Підписання меморандуму між Бучанською міською радою та ДП «Антонов»

12 грудня 2020 року підписано угоду про співпрацю з ДТ АНТОНОВ, щодо створення в Бучанській громаді вантажного хабу. Плани амбітні та вони неодмінно будуть реалізовані!

«Дуже мало таких господарів в містах нашої держави, як має Буча...

Такому господарнику ми завжди готові допомагати.» – зауважив Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України.

– спитаєте ви, а ми відповімо. Угода, яку було сьогодні підписано – це підтвердження на папері, що вантажному хабу неодмінно бути на території Бучанської громади, що нових робочих місць буде створено вдосталь, щоб дати можливість інженерам та науковцям працювати на місцях, що на громаду чекають вкладення іноземних інвестицій, наповнення бюджету, що розвиток авіації гарантовано загалом в Україні та що ми на крок ближче до реалізації надважливого й масштабнішого проекту індустріального хабу, про який сьогодні багато говорили усі присутні.Розпочав захід традиційно міський голова Anatolii Fedoruk, представивши всіх учасників:🔹 Василь Володін, голова Київської обласної державної адміністрації🔹 Олександр Скляров, голова Київської обласної ради🔹Сергій Бичков, в.0. генерального директора ДП «АНТОНОВ»🔹Андрій Клочко, голова Комітету ВРУ з державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування🔹Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України🔹Іван Лукеря, заступник Міністра розвитку громад та територій України з питань регіонального устроюПерші та головні слова вітання, сьогодні висловив Сергій Анатолійович Бичков, в.о. генерального директора ДП «Антонов», у своїй промові він наголосив на важливості даного проекту та розвитку науково-технічного потенціалу в державі в цілому.Усі присутні поринули в історію самого підприємства, завдяки директору АТП ГП "Антонов" Харченко Михайлу Григоровичу, який провів цілу презентацію історичних та найкращих у світі літаків, які були створені в Україні.Головною та знаковою презентацією майбутнього: «територія пріоритетного розвитку», була представлена секретарем БМР Тарасом Шаправським.Про дорожню карту створення медичного кластера, який входить в проект індустріального хабу, доповідала сьогодні Наталія Погребна, директор департаменту економіки та цифровізації КОДА.Директор агенції регіонального розвитку Дмитро Крепак розповів про методи залучення інвесторів для медичного приладобудування. До речі, головними з яких в пріоритетному розвитку є компанія SIMENS.Програма була і справді вражаючою, Бучанська МТГ незабаром стане магнітом для інвестицій.Усі учасники без сумніву підтвердили той факт, що міський голова Анатолій Федорук упевнено крокує до поставлених цілей.Участь у заході також взяли депутати Бучанської міської ради, Київської обласної ради, Бучанської районної ради, старости територіальних округів, представники підприємницької діяльності, ЗМІ та інші.