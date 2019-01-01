Володимир Денисович Кравчук - Світла і вічна пам’ять...

Непоправне горе постукало у Бучанську родину- хвороба вирвала із наших рядів начальника КП « Бучанське УЖКГ» Володимира Денисовича Кравчука.

У своєму інтерв’ю з нагоди власного ювілею він сказав кілька місяців тому слова, які найкраще його характеризують:

«Мені подобається моя робота. Хоч вона нелегка, дуже відповідальна та інколи, навіть, небезпечна.Тому що трапляється різне, і будь-яка аварійна ситуація потребує швидких рішень: відправити бригаду, проінструктувати, усім забезпечити, дотримуватися охорони праці й при цьому швидко і якісно забезпечити правильну й відповідну послугу мешканцям міста. Саме тому я ніколи не вимикаю телефон, завжди на зв’язку, навіть уночі.»

Володимир Кравчук – полковник у відставці, служив в органах внутрішніх справ України (27 років вислуги), пізніше працював заступником голови правління в будівельному комбінаті «Меркурій». Із 21 січня 2008 року очолює КП «Бучанське УЖКГ».У нього було багато планів, з якими він чи не щодня приходив порадитися у міську раду. Але вони так і залишаться назавжди планами...Бучанський міський голова Анатолій Федорук висловлює щирі співчуття родині покійного і зазначає ,що вся громада розділяє гіркоту втрати з тими, хто знав, любив і поважав Володимира Денисовича. Нехай Господь дасть сили пенести родині цю непоправну втрату.Нехай добрі спогади про Володимира Кравчука завжди зберігаються в серцях близьких, друзів та знайомих.Світла і вічна йому пам’ять…