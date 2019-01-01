Транспортний колапс: В регіоні обмеження руху автотранспорту в двух напрямках

Розпочинаються роботи по будівництву транспортної розв’язки - перекриють частину дороги Київ-Ковель (М-07) на повороті Гостомель-Ірпінь.
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Нова розвязка на вїзді у Гостомель та Ірпінь>>
Також від сьогодні перекриють проїзд по вул. Соборна в м. Ірпінь, через ремонтні роботи на каналізаційному колекторі.
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Ірпіньводоканал перекриє автосполучення між Бучею та Ірпенем>>
Від 12 жовтня планують розпочати капітальний ремонт по вулиці Польова в Бучі - проїзд вулицею перекриють.
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Нова розвязка на вїзді у Гостомель та Ірпінь>>
Також від сьогодні перекриють проїзд по вул. Соборна в м. Ірпінь, через ремонтні роботи на каналізаційному колекторі.
Детальніше читайте:
Ірпіньводоканал перекриє автосполучення між Бучею та Ірпенем>>
Від 12 жовтня планують розпочати капітальний ремонт по вулиці Польова в Бучі - проїзд вулицею перекриють.