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Нова розвязка на вїзді у Гостомель та Ірпінь

Селищний голова Гостомеля повідомив, що розпочинаються ремонті роботи з розбудови кільцевої розвязки при вїзді в Гостомель та Ірпінь.



Десь, з пів року життя я «вбив», щоб наблизити вирішення однієї із найдошкульніших напастей нашого селища – проблеми виїзду на Варшавську трасу.

Кілометрові тягнучки не одне відро крові випили у кожного з нас! Сподіваюся, вже не довго терпіти. Мені не лише вдалося переконати дорожнє начальство у необхідності тут кілька рядного руху, отримати від «Київоблавтодору» погодження на будівництво, але й «вибити» кошти.

Днями починаємо будівництво нової розв’язки на в’їзді у Гостомель. Так що, традиційноо перепрошую за тимчасові незручності. Але воно того варте!

Капітальний ремонт Гостомеля триває!


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Гостомель Прилипко
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