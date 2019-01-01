Нова розвязка на вїзді у Гостомель та Ірпінь

Селищний голова Гостомеля повідомив, що розпочинаються ремонті роботи з розбудови кільцевої розвязки при вїзді в Гостомель та Ірпінь.

Десь, з пів року життя я «вбив», щоб наблизити вирішення однієї із найдошкульніших напастей нашого селища – проблеми виїзду на Варшавську трасу.



Кілометрові тягнучки не одне відро крові випили у кожного з нас! Сподіваюся, вже не довго терпіти. Мені не лише вдалося переконати дорожнє начальство у необхідності тут кілька рядного руху, отримати від «Київоблавтодору» погодження на будівництво, але й «вибити» кошти.



Днями починаємо будівництво нової розв’язки на в’їзді у Гостомель. Так що, традиційноо перепрошую за тимчасові незручності. Але воно того варте!



Капітальний ремонт Гостомеля триває!