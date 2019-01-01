» » Від 8 жовтня Ірпіньводоканал перекриє автосполучення між Бучею та Ірпенем
  • Учора, 09:18
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Від 8 жовтня Ірпіньводоканал перекриє автосполучення між Бучею та Ірпенем

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Ірпіньводоканал повідомив про закриття проїзду від вул. Соборна, 195 (ТРЦ Жираф) до початку вулиці Вокзальна (Буча).
Повторні ремонтні роботи на каналізаційному колекторі Ірпіньводоканал планує виконувати без дати закінчення робіт.

Об'їзд через вул. Яблунську та Технологічну.





Вранці 7 жовтня Олександр Маркушин (колишній началник Ірпіньводоканалку) в соцмережі відписав наступне:

Звертаюся до наших сусідів, жителів Бучі.
КП «Ірпіньводоканал» з 8 жовтня розпочне ремонтні роботи на каналізаційному колекторі. Ми приносимо вибачення за незручності, через які деякий час, починаючи з понеділка, мешканці Бучі не зможуть проїхати по вулиці Соборна (повз ТЦ «Жираф»). Така міра необхідна для заміни аварійної сорокарічної труби.
На жаль, попри добросусідські відносини між Ірпенем та Бучею, Бучанський міський голова Анатолій Федорук зробив невдалу спробу посварити з цього приводу наші громади.
Наголошую, що це питання не політики, а питання екології.
Ми раді нашому сусідству і для нас нормальні відносини з жителями Бучі - вище політичної доцільності окремих політиків.
Ми обов’язково в найкоротші строки виконаємо роботи для того, щоб запобігти екологічній катастрофі.

Для уникнення політичних маніпуляцій, запрошую пана Федорука подивитися на трубу, якій уже 40 років і яка є екологічною загрозою регіону!






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