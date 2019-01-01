КАБМІН: Київщина сформована із 6-ти районів. Буча - адміністративний центр

Конфігурація районів Киівщини: 6 районів, серед яких - Бучанський

12 червня Кабінет Міністрів підтримав проєкт постанови про ліквідацію та утворення районів.



📌490 районів зникнуть із мапи країни;

📌129 районів буде утворено.



- Білоцерківський

- Бориспільський

- Бучанський

- Обухівський

- Переяславський

- Фастівський.



Проєкт постанови без зауважень Мінекономіки та Мінфіну передають до ВРУ.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

формування територій громад Київської області

Графічна частина (карта Київської області)

Перелік спроможних територіальних громад Київської області

- Бучанська

- Гостомельська

- Ірпінська

- Коцюбинська

- Бородянська

- Немішаївська