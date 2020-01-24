Про методику формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня



ЧИТАТИ Моделювання систем АТУ субрегіонального рівня (Презентація Мінрегіону 24.03.2020)ЧИТАТИ ТУТ >>



щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць

субрегіонального (районного) рівня

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Реорганізація органів місцевої влади після утворення нових районів: Мінрегіон розробив законопроектЧИТАТИ ТУТ >>

«За планом реформи, до середини липня цього року передбачаємо, що Верховна Рада прийме постанову про утворення в Україні нових районів. У зв’язку з цим, вже зараз треба розуміти, як після ліквідації нинішніх і створення нових районів будуть реорганізовуватися місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, як вирішуватимуться між ними питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та інших зобов’язань», - прокоментував необхідність розробки законопроекту заступник Міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода.

Оновлена методика формування спроможних громад

"Зміни до Методики формування спроможних територіальних громад дають можливість більш комплексно оцінити рівень спроможності діючих і проектних ОТГ. Разом з тим, ці зміни не впливають на їхню конфігурацію в перспективних планах. Перспективні плани мають змінитися в першу чергу там, де орієнтувалися не на спроможність, а на емоції чи політичні амбіції", - зазначав раніше заступник Міністра розвитку громад та територій Вячеслав Негода.

Рівень спроможності визначається за сумою вказаних вище критеріїв.

Низький рівень спроможності - від 1,5 до 2,1.

Середній рівень спроможності - від 2,2 до 3,8.

Високий рівень спроможності - від 3,9.

