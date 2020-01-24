Про методику формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня

Наразі відбувається "політичне інтернет маніпулювання" настроєм громади, щодо формування адміністративного центру в місті Буча, а не в Ірпені.
Пропонуємо 5 хвилин погортати "слайди" законів та методик, згідно яких і було прийнято рішення про місто обласного значення - Буча. І, навіть,
якщо половина жителів Ірпеня вийде до Президента, а інша половина до Кабміну, - вони почують відповідь: "все згідно законодавства".
Шановні Люди - зберігайте спокій!
На Урядовому порталі з'явився текст постанови «Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад» від 24.01.2020 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ).
У новій редакції Методики акцент зроблений на порядку розроблення перспективних планів та формуванні спроможних громад.
В оновленій Методиці встановлені критерії, які дають можливість оцінити рівень спроможності громади:
- чисельність населення, що постійно проживає на території спроможної територіальної громади (до 3 тисяч осіб - 0,3; від 3 до 7 тисяч - 0,6; 7 тисяч осіб і більше - 1);
- чисельність дітей шкільного віку, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території спроможної територіальної громади (до 300 - 0,3; від 300 до 500 - 0,6; 500 і більше – 1);
- площа території спроможної територіальної громади (до 200 кв. км - 0,3; від 200 до 400 кв. км - 0,6; понад 400 кв. км – 1);
- індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади (до 0,3 - 0,3; від 0,3 до 0,9 - 0,6 більше 0,9 - 1);
- частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної територіальної громади (до 20% - 0,3; від 20 до 40% - 0,6; понад 40% - 1).
Також відтепер при формуванні спроможних територіальних громад мають братися до уваги ще й оптимальні мережі соціальної інфраструктури та доступність публічних послуг.
Пропонуємо 5 хвилин погортати "слайди" законів та методик, згідно яких і було прийнято рішення про місто обласного значення - Буча. І, навіть,
якщо половина жителів Ірпеня вийде до Президента, а інша половина до Кабміну, - вони почують відповідь: "все згідно законодавства".
Шановні Люди - зберігайте спокій!
Моделювання систем АТУ субрегіонального рівня (Презентація Мінрегіону 24.03.2020)
ЧИТАТИ ТУТ >>
ЧИТАТИ ТУТ >>
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць
субрегіонального (районного) рівня
ЧИТАТИ ТУТ >>
щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць
субрегіонального (районного) рівня
ЧИТАТИ ТУТ >>
Реорганізація органів місцевої влади після утворення нових районів: Мінрегіон розробив законопроект
ЧИТАТИ ТУТ >>
ЧИТАТИ ТУТ >>
«За планом реформи, до середини липня цього року передбачаємо, що Верховна Рада прийме постанову про утворення в Україні нових районів. У зв’язку з цим, вже зараз треба розуміти, як після ліквідації нинішніх і створення нових районів будуть реорганізовуватися місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, як вирішуватимуться між ними питання правонаступництва комунального і державного майна, бюджетних ресурсів, прав та інших зобов’язань», - прокоментував необхідність розробки законопроекту заступник Міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода.
Оновлена методика формування спроможних громад
На Урядовому порталі з'явився текст постанови «Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад» від 24.01.2020 року (ПЕРЕГЛЯНУТИ).
У новій редакції Методики акцент зроблений на порядку розроблення перспективних планів та формуванні спроможних громад.
"Зміни до Методики формування спроможних територіальних громад дають можливість більш комплексно оцінити рівень спроможності діючих і проектних ОТГ. Разом з тим, ці зміни не впливають на їхню конфігурацію в перспективних планах. Перспективні плани мають змінитися в першу чергу там, де орієнтувалися не на спроможність, а на емоції чи політичні амбіції", - зазначав раніше заступник Міністра розвитку громад та територій Вячеслав Негода.
В оновленій Методиці встановлені критерії, які дають можливість оцінити рівень спроможності громади:
- чисельність населення, що постійно проживає на території спроможної територіальної громади (до 3 тисяч осіб - 0,3; від 3 до 7 тисяч - 0,6; 7 тисяч осіб і більше - 1);
- чисельність дітей шкільного віку, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на території спроможної територіальної громади (до 300 - 0,3; від 300 до 500 - 0,6; 500 і більше – 1);
- площа території спроможної територіальної громади (до 200 кв. км - 0,3; від 200 до 400 кв. км - 0,6; понад 400 кв. км – 1);
- індекс податкоспроможності бюджету спроможної територіальної громади (до 0,3 - 0,3; від 0,3 до 0,9 - 0,6 більше 0,9 - 1);
- частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної територіальної громади (до 20% - 0,3; від 20 до 40% - 0,6; понад 40% - 1).
Рівень спроможності визначається за сумою вказаних вище критеріїв.Рівень спроможності громад буде враховуватися при розробленні чи внесенні змін до перспективних планів. При цьому, кількість громад з низьким рівнем спроможності не може перевищувати 10 % від загальної кількості спроможних громад області.
Низький рівень спроможності - від 1,5 до 2,1.
Середній рівень спроможності - від 2,2 до 3,8.
Високий рівень спроможності - від 3,9.
Низький рівень спроможності - від 1,5 до 2,1.
Середній рівень спроможності - від 2,2 до 3,8.
Високий рівень спроможності - від 3,9.
Також відтепер при формуванні спроможних територіальних громад мають братися до уваги ще й оптимальні мережі соціальної інфраструктури та доступність публічних послуг.