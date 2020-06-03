Кабмін затвердив формування громад Київської області: Бучанська ОТГ: 14 населених пунктів

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 600-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
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Публікуємо вибірково
Назва територіальної громади
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210800000
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- м. Буча
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Бучанська
Бабинецька (Бородянський район)
Блиставицька (Бородянський район)
Ворзельська (м. Ірпінь)
Гаврилівська (Вишгородський район)
Здвижівська (Бородянський район)
Луб’янська (Бородянський район)
Мироцька (Києво-Святошинський район)
Синяківська (Вишгородський район)
Назва територіальної громади
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210945900
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Гостомель
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Гостомельська
Горенська (Києво-Святошинський район)
Озерська (Бородянський район)
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- м. Ірпінь
Назва територіальної громади
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210900000
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- м. Ірпінь
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Ірпінська
Козинцівська
Михайлівсько-Рубежівська (Києво-Святошинський район)
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—
Назва територіальної громади
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210946200
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Коцюбинське
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Коцюбинська
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—
Назва територіальної громади
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3221055100
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Бородянка
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Бородянська
Бородянський район
Дмитрівська
Дружнянська
Загальцівська
Качалівська
Майданівська
Мирчанська
Небратська
Новогребельська
Новозаліська
Новокорогодська
Пилиповицька
Шибенська
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—
Назва територіальної громади
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3221055900
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Немішаєве
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Немішаївська
Клавдієво-Тарасівська
Микулицька
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 р. № 600-р
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
формування територій громад Київської області
Графічна частина (карта Київської області)
Перелік спроможних територіальних громад Київської області
Повна версія на сайті КМ >>
Публікуємо вибірково
Назва територіальної громади
- Бучанська
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210800000
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- м. Буча
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Бучанська
Бабинецька (Бородянський район)
Блиставицька (Бородянський район)
Ворзельська (м. Ірпінь)
Гаврилівська (Вишгородський район)
Здвижівська (Бородянський район)
Луб’янська (Бородянський район)
Мироцька (Києво-Святошинський район)
Синяківська (Вишгородський район)
Назва територіальної громади
- Гостомельська
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210945900
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Гостомель
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Гостомельська
Горенська (Києво-Святошинський район)
Озерська (Бородянський район)
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- м. Ірпінь
Назва територіальної громади
- Ірпінська
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210900000
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- м. Ірпінь
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Ірпінська
Козинцівська
Михайлівсько-Рубежівська (Києво-Святошинський район)
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—
Назва територіальної громади
- Коцюбинська
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3210946200
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Коцюбинське
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Коцюбинська
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—
Назва територіальної громади
- Бородянська
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3221055100
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Бородянка
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Бородянська
Бородянський район
Дмитрівська
Дружнянська
Загальцівська
Качалівська
Майданівська
Мирчанська
Небратська
Новогребельська
Новозаліська
Новокорогодська
Пилиповицька
Шибенська
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—
Назва територіальної громади
- Немішаївська
Код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ
- 3221055900
Назва населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади
- смт Немішаєве
Назви територіальних громад, що входять до складу спроможної територіальної громади
Немішаївська
Клавдієво-Тарасівська
Микулицька
Назва району чи міста обласного значення, до
якого входить адміністративний центр територіальної громади
- —“—