Гостомельска ОТГ: Інтервю про нові виклики та проблеми сформованої ОТГ

Щодня життя підкидає все нові і нові виклики та проблеми на які керівництву Гостомельської селищної ради необхідно миттєво реагувати. Зливи змінюються снігопадами, інфляція дефляцією і так з дня на день. Текучка...
Кореспондент: Пане Вікторе, то що сьогодні найголовніше для вашої команди?
Фальковський: На сьогоднішній день наша стратегічна , тактична і нагальна мета , ціль і задача – це довести до кінця питання створення ОТГ у складі селища Гостомель і наших сусідів села Горенка і Озера.
Виходячи з цього всього, задача №1 – встигнути до кінця року сформувати відповідні структури, бюджет, план розвитку ОТГ, щоб у 2021 рік увійти з новим бюджетом, з новою мережею, з новими повноваженнями. Тому що Закон «Про Місцеве самоврядування» делегує ОТГ набагато більші повноваження, ніж громадам села чи селища. Збільшується і фінансовий ресурс, який держава, чи то залишає, чи то додає, для розвитку місцевої громади. Зараз ми напрацьовуємо питання формування бюджету 21-го року і програми соціально-економічного розвитку на 21-й рік уже у складі ОТГ.
Кореспондент: Чи відчують мешканці різницю між тим що було і новим?
Фальковський: Обов’язково відчують. Як я вже казав, ОТГ має більше повноважень. Як повноважень власних, так і повноважень делегованих. А це значить, що більший спектр соціальних послуг мешканці ОТГ зможуть отримувати за місцем проживання. Через послуги адміністративного центру і інших комунальних служб, підприємств і закладів. Це перше. І друге – фінансовий ресурс на нашій території буде залишатися більший. І буде залежати тільки від влади наскільки раціонально і грамотно розпорядитися цим ресурсом. А всі ми розуміємо, якщо у нас в кармані більше грошей, значить ми можемо щось більше, краще зробити.
Кореспондент: А на скільки виросте бюджет?
Фальковський: Назву вам 2 цифри. Станом за 5 місяців поточного року гостомельська громада отримала бюджет в розмірі 20 мільйонів гривень. При сьогоднішній законодавчій базі, якщо вона не буде змінюватися, то ми б вже могли залишити на території близько 60 мільйонів гривень. Збільшення, майже, у 3 рази!
Але кожен з них має ще й своє найголовніше, стратегічне завдання над яким працює особливо ретельно та цілеспрямовано. Що це за проблеми ми і намірилися поступово розпитати очільників селища. Першим слово випало заступнику селищного голови із соціальних та економічних питань пану Віктору Фальковському.
Кореспондент: Пане Вікторе, то що сьогодні найголовніше для вашої команди?
Фальковський: На сьогоднішній день наша стратегічна , тактична і нагальна мета , ціль і задача – це довести до кінця питання створення ОТГ у складі селища Гостомель і наших сусідів села Горенка і Озера.
Виходячи з цього всього, задача №1 – встигнути до кінця року сформувати відповідні структури, бюджет, план розвитку ОТГ, щоб у 2021 рік увійти з новим бюджетом, з новою мережею, з новими повноваженнями. Тому що Закон «Про Місцеве самоврядування» делегує ОТГ набагато більші повноваження, ніж громадам села чи селища. Збільшується і фінансовий ресурс, який держава, чи то залишає, чи то додає, для розвитку місцевої громади. Зараз ми напрацьовуємо питання формування бюджету 21-го року і програми соціально-економічного розвитку на 21-й рік уже у складі ОТГ.
Кореспондент: Чи відчують мешканці різницю між тим що було і новим?
Фальковський: Обов’язково відчують. Як я вже казав, ОТГ має більше повноважень. Як повноважень власних, так і повноважень делегованих. А це значить, що більший спектр соціальних послуг мешканці ОТГ зможуть отримувати за місцем проживання. Через послуги адміністративного центру і інших комунальних служб, підприємств і закладів. Це перше. І друге – фінансовий ресурс на нашій території буде залишатися більший. І буде залежати тільки від влади наскільки раціонально і грамотно розпорядитися цим ресурсом. А всі ми розуміємо, якщо у нас в кармані більше грошей, значить ми можемо щось більше, краще зробити.
Кореспондент: А на скільки виросте бюджет?
Фальковський: Назву вам 2 цифри. Станом за 5 місяців поточного року гостомельська громада отримала бюджет в розмірі 20 мільйонів гривень. При сьогоднішній законодавчій базі, якщо вона не буде змінюватися, то ми б вже могли залишити на території близько 60 мільйонів гривень. Збільшення, майже, у 3 рази!
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