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Мер Бучі розяснює про компетенцію міста як адміністративного центру (відео)

Бучанський міський голова прокоментував для чиновників Ірпеня прийняте рішення Уряду про надання послуг містом Буча як адміністративним центром.





Попри те, що перебуваю у відпустці, уважно стежу за дискусією навколо нового районного поділу Київщини.

Розумію занепокоєння наших сусідів(чиновників)із Ірпеня. Але хочу запевнити мешканців наших громад, і Ірпінської, і Бучанської, що нове районне утворення жодним чином не позначиться на якості надання послуг - ні медичних, ні адміністративних, ні освітніх та будь-яких інших. Навпаки, вони тільки покращаться,тож хвилювання тут зайві.

По-перше, тому що всі послуги надаватимуться якраз в ОТГ, тобто у вже сформованих територіальних громадах.

По-друге, тому що другий етап реформи ще не завершений, тож ніхто точно не знає,які функції залишаться в районах.

Тож не варто зайве політизувати дане питання, бо на субрегіональному рівні важлива не так політика,а служіння інтересам громад.

Прокоментував все це в ефірі на прохання журналістів.
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Федорук Анатолій Петрович Ірпінь Бучанська ОТГ відеосюжет
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