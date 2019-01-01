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Про харчування дітей у садочках та школах Бучанської ОТГ

Нещодавно, на травневому засіданні сесії Бучанської міської ради було затверджено комплексну цільову програму, яка передбачає врегулювання механізмів організації харчування дітей у садочках та школах МОТГ. Дана програма розрахована на два роки – в період з 2020-2022 рр.



Так, у поточному році з місцевого бюджету було виділено кошти у сумі 2 643 991 гривню для 100% забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням дітей з числа пільгових категорій.
Вартість обіду для одного учня становить 25,00 грн. на день. Якщо дитина відвідує групу продовженого дня – вартість їжі збільшується ще на 10 грн.


Сьогодні, право на безкоштовне харчування в школах Бучі мають 148 школярів. Решта дітей харчується за рахунок батьків.

На одну гривню вища вартість харчування для дітей, які відвідують дитячі садочки. Для малечі раннього віку це – 26 грн., а для дошкільнят – 34 грн. на день. Щодо витрат з місцевого бюджету, то 10% цієї вартості покриває місцевий бюджет, а решта – батьки.
Для сіл Блиставиця, Гаврилівка, Луб’янка пропорційність така: 60 % від загальної вартості - кошти місцевого бюджету, 40 % від загальної вартості - батьківська плата.

Загалом, безкоштовними та пільговими умовами оплати за харчування у закладах дошкільної освіти забезпечено 594 дитини. З них: безкоштовне харчування – 378 дітей (100 % оплата з бюджету), пільгові умови оплати за харчування(50 % бюджетних коштів) – 216 дітей.

Традиційно, багато років поспіль виграє тендери та здійснює харчування бучанських дітей комунальне підприємство «Продсервіс».

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