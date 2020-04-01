Основні рішення прийняті на сесії міської ради 21 травня

21 травня на черговій сесії Бучанської міської ради розглянуто понад 60 проєктів рішень.
Ухвалені рішення:
- роботу ПКПП «Теплокомунсервіс», напрямки розвитку, модернізації щодо економії електроносіїв та надання якісних послуг населенню міста Буча та об’єднаної територіальної громади
- стан сплати податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року
- затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року
- внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»
- затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2020-2022 рр. та затвердження Бучанської міської програми «З турботою про кожного» у новій редакції
- звернення до Київської міської ради щодо передачі у комунальну власність Бучанської міської територіальної громади дитячого спеціалізованого санаторію «Дружний» Територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві
- звернення до Київської міської ради щодо передачі у комунальну власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади оздоровчого комплексу «Автомобіліст»
- затвердження Програми «Організація харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»
Безкоштовним харчуванням забезпечуватимуть учнів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи
- затвердження Порядку призначення керівників закладів загальної середньої освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за результатами конкурсного відбору в новій редакції
- затвердження штатних розписів працівників Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради на 01.04.2020 року».
Рішення були детально опрацьовані під час засідань профільних депутатських комісій та на погоджувальній раді.
Малому бізнесу - податкові канікули
Такий проєкт рішення підтримали депутати.
Фізичні-особи підприємці - платники єдиного податку I та II групи, робота яких була припинена через дію карантину та обмежувальних заходів щодо протидії COVID-19, отримують звільнення від сплати єдиного податку на один місяць.
Нульова ставка податку буде діяти у червні 2020 року.
Для отримання пільги платникам II групи необхідно подати заяву до Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області до 15.06.2020 р.
Платники I групи отримують пільгу автоматично.
Радимо скористатися для звернення до податкової електронним кабінетом платників податків або надіслати документ поштою.
Зразок заяви буде розміщено на сайті Бучанської міської ради одночасно із оприлюдненням рішення.