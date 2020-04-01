» » Основні рішення прийняті на сесії міської ради 21 травня
  • Сьогодні, 17:55
  • 93
  • 0
+aA | -Aa 

Основні рішення прийняті на сесії міської ради 21 травня

21 травня на черговій сесії Бучанської міської ради розглянуто понад 60 проєктів рішень.



Ухвалені рішення:

- роботу ПКПП «Теплокомунсервіс», напрямки розвитку, модернізації щодо економії електроносіїв та надання якісних послуг населенню міста Буча та об’єднаної територіальної громади

- стан сплати податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року

- затвердження звіту щодо виконання місцевого бюджету Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року

- внесення змін до рішення 71 сесії Бучанської міської ради VІI скликання від 19 грудня 2019 року за № 4344-71-VII «Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

- затвердження Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2020-2022 рр. та затвердження Бучанської міської програми «З турботою про кожного» у новій редакції

- звернення до Київської міської ради щодо передачі у комунальну власність Бучанської міської територіальної громади дитячого спеціалізованого санаторію «Дружний» Територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві

- звернення до Київської міської ради щодо передачі у комунальну власність Бучанської міської об’єднаної територіальної громади оздоровчого комплексу «Автомобіліст»

- затвердження Програми «Організація харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки»

Безкоштовним харчуванням забезпечуватимуть учнів, які мають статус внутрішньо переміщеної особи

- затвердження Порядку призначення керівників закладів загальної середньої освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади за результатами конкурсного відбору в новій редакції

- затвердження штатних розписів працівників Комунального некомерційного підприємства «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради на 01.04.2020 року».

Рішення були детально опрацьовані під час засідань профільних депутатських комісій та на погоджувальній раді.



Малому бізнесу - податкові канікули


Такий проєкт рішення підтримали депутати.

Фізичні-особи підприємці - платники єдиного податку I та II групи, робота яких була припинена через дію карантину та обмежувальних заходів щодо протидії COVID-19, отримують звільнення від сплати єдиного податку на один місяць.

Нульова ставка податку буде діяти у червні 2020 року.

Для отримання пільги платникам II групи необхідно подати заяву до Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області до 15.06.2020 р.

Платники I групи отримують пільгу автоматично.

Радимо скористатися для звернення до податкової електронним кабінетом платників податків або надіслати документ поштою.

Зразок заяви буде розміщено на сайті Бучанської міської ради одночасно із оприлюдненням рішення.




2 0

за інформацією прес-служби Бучанської міської ради 
 виконком
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
21 березня, Бучанська ОТГ: Призупиняється робота усіх агропродовольчих ринків

21 березня, Бучанська ОТГ: Призупиняється робота усіх агропродовольчих ринків

Буча та регіон
Рішення виконкому: В Бучі оголошено весняний двомісячник із благоустрою

Рішення виконкому: В Бучі оголошено весняний двомісячник із благоустрою

ВИКОНКОМ
17 березня, Буча: На виконкомі розглянуть понад 80 питань

17 березня, Буча: На виконкомі розглянуть понад 80 питань

ВИКОНКОМ
Перспективи розвитку Бучанської ОТГ у 2020 році

Перспективи розвитку Бучанської ОТГ у 2020 році

Буча та регіон
Затверджено платні гуртки в дошкільних закладах Бучі

Затверджено платні гуртки в дошкільних закладах Бучі

Буча та регіон
"Бучаводоканал" - Нове комунальне підприємство (відеосюжет)

"Бучаводоканал" - Нове комунальне підприємство (відеосюжет)

Буча та регіон
Буча, 21 травня : Порядок денний 79 сесії БМР

Буча, 21 травня : Порядок денний 79 сесії БМР

ВИКОНКОМ
31 березня, Буча: ІІІ Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу

31 березня, Буча: ІІІ Чемпіонат Бучанської об’єднаної територіальної громади з футболу

спортивні новини
Фінансове управління Бучанської міської ради інформує

Фінансове управління Бучанської міської ради інформує

фінансове управління
Про ставки єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності

Про ставки єдиного податку для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності

фінансове управління
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.