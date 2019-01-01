» » Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ
  • Учора, 08:36
  • 410
  • 0
+aA | -Aa 

Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ

14 квітня на виконкомі Бучанської міської ради закріплено території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ



На виконкомі вирішили :
- за комунальним закладом «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе с. Блиставиця, з якого проводиться набір учнів до школи;

- за комунальним закладом «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» №7 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе с. Луб’янка, з якого проводиться набір учнів до школи;

-за комунальним закладом «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе населені пункти: с. Гаврилівка та с. Тарасівщина, з яких проводиться набір учнів до школи.


Закріплені вулиці за навчальними закладами в місті Буча:

Бучанський заклад загальної середньої освіти (вул. Вишнева, нова школа)
Посилання .doc >>

Бучанська ЗОШ №1
Посилання .doc >>

Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 2
Посилання .doc >>

Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 3
Посилання .doc >>

Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 4
Посилання .doc >>

Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов
Посилання .doc >>

Для учнів, які після закінчення НВК «Берізка» продовжили навчання у 5 – 11 класах
Посилання .doc >>

Бучанський НВК «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»
Посилання .doc >>


Заяви та документи про зарахування дітей до 1 класу у закладах освіти будуть реєструвати після закінчення карантину.
Буде оголошено додатково!


3 0

школи міста Буча освіта
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
Шкільний атестат середньої освіти замінять на свідоцтво

Шкільний атестат середньої освіти замінять на свідоцтво

Суспільство
Буча: До першого класу - за місцем проживання

Буча: До першого класу - за місцем проживання

Буча та регіон
10 лютого: Навчальні заклади Бучанської ОТГ які закриті на карантин

10 лютого: Навчальні заклади Бучанської ОТГ які закриті на карантин

Буча та регіон
Учні пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно

Учні пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно

Буча та регіон
Прокуратура: Приміщення сільради Гостомеля повернуть дітям

Прокуратура: Приміщення сільради Гостомеля повернуть дітям

Буча та регіон
У Бучі пройшла серпнева нарада керівників навчальних закладів та педагогічних працівників

У Бучі пройшла серпнева нарада керівників навчальних закладів та педагогічних працівників

відділ освіти
ДНЗ "Сонячний" - атестований за високим рівнем з відзнакою

ДНЗ "Сонячний" - атестований за високим рівнем з відзнакою

відділ освіти
За навчальними закладами Бучі закріплюються території обслуговування

За навчальними закладами Бучі закріплюються території обслуговування

відділ освіти
Положення про відділи Бучанської міської ради

Положення про відділи Бучанської міської ради

ВИКОНКОМ
Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Зміна назв освітніх закладів у Бучі

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.