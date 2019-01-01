Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ

14 квітня на виконкомі Бучанської міської ради закріплено території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ

- за комунальним закладом «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе с. Блиставиця, з якого проводиться набір учнів до школи;



- за комунальним закладом «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» №7 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе с. Луб’янка, з якого проводиться набір учнів до школи;



-за комунальним закладом «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе населені пункти: с. Гаврилівка та с. Тарасівщина, з яких проводиться набір учнів до школи.



Посилання Бучанський заклад загальної середньої освіти (вул. Вишнева, нова школа)Посилання .doc >>



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 2Посилання .doc >>



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 3Посилання .doc >>



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 4Посилання .doc >>



Посилання Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мовПосилання .doc >>



Посилання Для учнів, які після закінчення НВК «Берізка» продовжили навчання у 5 – 11 класахПосилання .doc >>



Посилання Бучанський НВК «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»Посилання .doc >>

Заяви та документи про зарахування дітей до 1 класу у закладах освіти будуть реєструвати після закінчення карантину.

Буде оголошено додатково!