Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ

14 квітня на виконкомі Бучанської міської ради закріплено території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ
На виконкомі вирішили :
- за комунальним закладом «Блиставицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе с. Блиставиця, з якого проводиться набір учнів до школи;
- за комунальним закладом «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» №7 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе с. Луб’янка, з якого проводиться набір учнів до школи;
-за комунальним закладом «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе населені пункти: с. Гаврилівка та с. Тарасівщина, з яких проводиться набір учнів до школи.
- за комунальним закладом «Луб’янський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів» №7 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе с. Луб’янка, з якого проводиться набір учнів до школи;
-за комунальним закладом «Гаврилівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради Київської області територію обслуговування, що включає в себе населені пункти: с. Гаврилівка та с. Тарасівщина, з яких проводиться набір учнів до школи.
Закріплені вулиці за навчальними закладами в місті Буча:
Бучанський заклад загальної середньої освіти (вул. Вишнева, нова школа)
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Бучанська ЗОШ №1
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Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 2
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Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 3
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Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 4
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Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов
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Для учнів, які після закінчення НВК «Берізка» продовжили навчання у 5 – 11 класах
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Бучанський НВК «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»
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Заяви та документи про зарахування дітей до 1 класу у закладах освіти будуть реєструвати після закінчення карантину.
Буде оголошено додатково!
Буде оголошено додатково!