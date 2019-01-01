До уваги батьків майбутніх першокласників!

Від 1 до 30 червня 2020 року у закладах загальної середньої освіти розпочнеться прийом заяв батьків для зарахування дітей до 1-х класів 2020/2021 навчального року.
Першочергово до закладу освіти зараховуються діти, які:
- проживають на території обслуговування закладу освіти;
- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- діти працівників цього закладу освіти, чи випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).
- проживають на території обслуговування закладу освіти;
- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;
- діти працівників цього закладу освіти, чи випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).
Присутність дитини не обов’язкова.
Заява про зарахування одного з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) оформляється під час подачі документів у закладі освіти
Необхідні документи для зарахування:
- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
- документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві;
- медичні довідки: про профілактичний огляд (форма № 086-1/о) та «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о);
- оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися).
- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
- документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві;
- медичні довідки: про профілактичний огляд (форма № 086-1/о) та «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о);
- оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися).
Заяви та документи подаються до закладу освіти.
Заяви до Бучанської початкової школи № 9 будуть прийматися у приміщенні Бучанської Української гаімназії!
На веб-сайті закладу освіти Ви можете отримати інформацію про правила та порядок прийому заяв; закріплену за закладом освіти територію обслуговування; спроможність закладу освіти, кількість класів та кількість учнів у кожному класі; кількість проектних класів за нетиповими програмами; контактні номери телефонів відповідальних осіб.
Просимо дотримуватися правил безпеки перебування у громадських місцях під час карантину та бути у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).
Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ
Бучанська початкова школа № 9 (вул. Вишнева, нова школа)
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Бучанська ЗОШ №1
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Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 2
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Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 3
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Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 4
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Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов
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Для учнів, які після закінчення НВК «Берізка» продовжили навчання у 5 – 11 класах
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Бучанський НВК «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»
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