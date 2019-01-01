До уваги батьків майбутніх першокласників!

Від 1 до 30 червня 2020 року у закладах загальної середньої освіти розпочнеться прийом заяв батьків для зарахування дітей до 1-х класів 2020/2021 навчального року.

Першочергово до закладу освіти зараховуються діти, які:

- проживають на території обслуговування закладу освіти;

- діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

- діти працівників цього закладу освіти, чи випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності).

Необхідні документи для зарахування:

- копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

- документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти, реквізити якого вказуються в заяві;

- медичні довідки: про профілактичний огляд (форма № 086-1/о) та «Карта профілактичних щеплень» (форма № 063/о);

- оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися).

На веб-сайті закладу освіти Ви можете отримати інформацію про правила та порядок прийому заяв; закріплену за закладом освіти територію обслуговування; спроможність закладу освіти, кількість класів та кількість учнів у кожному класі; кількість проектних класів за нетиповими програмами; контактні номери телефонів відповідальних осіб.

Перелік вулиць, які закріплені за закладами загальної середньої освіти Бучанської ОТГ



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 2Посилання .doc >>



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 3Посилання .doc >>



Посилання Бучанська НВК «СЗОШ І-ІІІ ст. – ЗОШ І – ІІІ ст.» № 4Посилання .doc >>



Посилання Бучанська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мовПосилання .doc >>



Посилання Для учнів, які після закінчення НВК «Берізка» продовжили навчання у 5 – 11 класахПосилання .doc >>



Посилання Бучанський НВК «загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»Посилання .doc >>

Заява про зарахування одного з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) оформляється під час подачі документів у закладі освітиПросимо дотримуватися правил безпеки перебування у громадських місцях під час карантину та бути у засобах індивідуального захисту (маска, рукавички).