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Перелік закладів освіти міста Буча (адреси, телефони)

Перелік закладів освіти міста Буча згідно з реєстром суб'єктів освітньої діяльності:
www.registry.edbo.gov.ua


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Адреси, телефони, веб-сторінки закладів.



Заклади загально-середньої
освіти		Адреса
ПІБ директора		Телефон
Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №1		м. Буча, вул. Антонія Михайловського, 74
- Мохненко Ольга Володимирівна
blush [email protected]
blush Facebook		(04597) 25701
(04597) 29-571
Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ст.- загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» №2		м. Буча, вул. Шевченка, 14
- Волинець Людмила Опанасівна
blush [email protected]ukr.net
blush Сайт >>		(04597) 29-662
Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3		м. Буча, вул. Вокзальна, 46-А
- Морозенко Любов Олександрівна
blush [email protected]
blush Сайт >>		(04597) 98-798
(04597) 97-513
Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №4		м. Буча, вул. Енергетиків, 2
- Літкевич Алла Миколаївна
blush [email protected]
blush Facebook
blush Сайт >>		(04597) 29-149
(04597) 25-509
Бучанська спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим
вивченням іноземних мов Бучанської міської ради		м. Буча, вул. Вокзальна, 104
- Наконечний Михайло Петрович
blush [email protected]
blush Facebook
blush Сайт >>		(04597) 49-380

(04597) 48-630
Блиставицький заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради		Бородянський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 27
- Топоренко Вікторія Михайлівна
blush [email protected]
blush Сайт >>		(04577) 39-242
Луб’янський заклад загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів» № 7 Бучанської міської ради		Бородянський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17
- Гулеватий Олексій Віталійович
blush [email protected]
blush Сайт >>		(04577) 38-243
Гаврилівський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради		Вишгородський р-н, с. Гаврилівка, вул. Садова, 21
- Марченко Віра Дмитрівна
blush [email protected]		(04596) 34-244
Бучанська Українська гімназіям. Буча, вул. Енергетиків, 2
- Сторожик Лариса Яківна
blush [email protected]
blush Facebook
blush Сайт >>		(04597) 49-418
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»		м. Буча, вул. Яблунська,13
- Драчевська Людмила Миколаївна
blush [email protected]
blush Сайт >>		(04597) 90-140
Бучанська початкова школа № 9
Бучанської міської ради		місто Буча, вул. Вишнева
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