Перелік закладів освіти міста Буча (адреси, телефони)

Перелік закладів освіти міста Буча згідно з реєстром суб'єктів освітньої діяльності:
www.registry.edbo.gov.ua
Адреси, телефони, веб-сторінки закладів.
|Заклади загально-середньої
освіти
|Адреса
ПІБ директора
|Телефон
|Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №1
|м. Буча, вул. Антонія Михайловського, 74
- Мохненко Ольга Володимирівна
[email protected]
|(04597) 25701
(04597) 29-571
|Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ст.- загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» №2
|м. Буча, вул. Шевченка, 14
- Волинець Людмила Опанасівна
[email protected]ukr.net
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|(04597) 29-662
|Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №3
|м. Буча, вул. Вокзальна, 46-А
- Морозенко Любов Олександрівна
[email protected]
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|(04597) 98-798
(04597) 97-513
|Бучанський навчально-виховний комплекс
«спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» №4
|м. Буча, вул. Енергетиків, 2
- Літкевич Алла Миколаївна
[email protected]
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|(04597) 29-149
(04597) 25-509
|Бучанська спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим
вивченням іноземних мов Бучанської міської ради
|м. Буча, вул. Вокзальна, 104
- Наконечний Михайло Петрович
[email protected]
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|(04597) 49-380
(04597) 48-630
|Блиставицький заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів» №6 Бучанської міської ради
|Бородянський район, с. Блиставиця, вул. Соборна, 27
- Топоренко Вікторія Михайлівна
[email protected]
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|(04577) 39-242
|Луб’янський заклад загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів» № 7 Бучанської міської ради
|Бородянський район, с. Луб'янка, вул. Шевченка, 17
- Гулеватий Олексій Віталійович
[email protected]
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|(04577) 38-243
|Гаврилівський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів» №8 Бучанської міської ради
|Вишгородський р-н, с. Гаврилівка, вул. Садова, 21
- Марченко Віра Дмитрівна
[email protected]
|(04596) 34-244
|Бучанська Українська гімназія
|м. Буча, вул. Енергетиків, 2
- Сторожик Лариса Яківна
[email protected]
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|(04597) 49-418
|Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Берізка»
|м. Буча, вул. Яблунська,13
- Драчевська Людмила Миколаївна
[email protected]
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|(04597) 90-140
|Бучанська початкова школа № 9
Бучанської міської ради
|місто Буча, вул. Вишнева
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