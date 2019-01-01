Бучанська МОТГ: 29 травня дистанційно завершуються заняття в школах

У зв’язку з карантинними обмеженнями скасовано проведення свята Останнього дзвоника та випускних вечорів.

Свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х та 3-х (пілотних) класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів направлятимуться батькам в електронному вигляді з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року.

Документи про базову загальну середню освіту учні 9-х класів орієнтовно отримають 18 червня.

Для випускників 11-х класів після завершення карантинних обмежень в кожному закладі загальної середньої освіти буде організовано додаткові консультації з предметів, обраних ними для проходження ДПА у формі ЗНО з дотриманням чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.

Державна підсумкова атестація в 11-х класах буде проходити у формі ЗНО в пунктах тестування з трьох предметів:

Пункти тестування на час проведення ЗНО-2020 буде організовано на базі:



• Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів» No3 (два пункти);

• Бучанського НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів» No4;

• Бучанської СЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов No5.

Документи про повну загальну середню освіту вручатимуть випускникам після складання ДПА та отримання результатів від Українського центру оцінювання якості освіти, після прийняття Урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.

Консультації проводитимуться за наявності підтвердження задовільного стану здоров’я учня та створення відповідних умов для навчання (засоби індивідуального захисту, малими групами, забезпечення дистанції тощо).