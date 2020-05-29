Відділ освіти інформує: Про завершення 2019/2020 н.р. в ЗЗСО Бучанської МОТГ

При можливості фізичного повернення педагогічних працівників до приміщень закладів загальної середньої освіти:
Вчителі переносять оцінки із власних записів та електронних журналів в класні журнали.
На підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставляють тематичні.
На підставі тематичних, отриманих під час другого семестру, виставляється семестрова.
Річне оцінювання проводиться за результатами семестрових оцінок.
Річні оцінки будуть виставлені учнямне пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру.
2019/2020 навчальний рік в закладах загальної середньої освіти Бучанської міської об՚єднаної територіальної громади закінчується відповідно до шкільних наказів про структуру 2019/2020 навчального року 29.05.2020 року.
До 01.07.2020 року рішенням педагогічної ради учні закладу загальної середньої освіти переводяться до наступного класу.
Свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х та 3-х (пілотних) класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів направляються батькам в електронному вигляді з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року.
Видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти буде організовано в закладах загальної середньої освіти після прийняття Урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
Для випускників 11-х класів після завершення карантинних обмежень будуть організовані додаткові консультації з предметів, обраних ними для проходження ДПА у формі ЗНО з дотриманням чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
Консультації проводитимуться за наявності підтвердження задовільного стану здоров’я учня та створення відповідних умов для навчання (засоби індивідуального захисту, малими групами, забезпечення дистанції тощо).
Зовнішнє незалежне оцінювання (пробне та основна сесія ЗНО) буде проводитися як в м. Буча так і по за межами міста.
До пунктів проведення ЗНО поза межами міста буде організовано підвезення учнів 11-х класів.
Видачу свідоцтв про здобуття повної середньої освіти буде організовано в закладах загальної середньої освіти після отримання всіх результатів тестування від УЦОЯО з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
Вчителі переносять оцінки із власних записів та електронних журналів в класні журнали.
На підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставляють тематичні.
На підставі тематичних, отриманих під час другого семестру, виставляється семестрова.
Річне оцінювання проводиться за результатами семестрових оцінок.
Річні оцінки будуть виставлені учнямне пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру.
2019/2020 навчальний рік в закладах загальної середньої освіти Бучанської міської об՚єднаної територіальної громади закінчується відповідно до шкільних наказів про структуру 2019/2020 навчального року 29.05.2020 року.
Відмінено проведення свята Останнього дзвоника та випускних вечорів.
До 01.07.2020 року рішенням педагогічної ради учні закладу загальної середньої освіти переводяться до наступного класу.
Свідоцтва досягнень учнів 1, 2-х та 3-х (пілотних) класів, табелі навчальних досягнень учнів 3-8-х, 10-х класів направляються батькам в електронному вигляді з подальшим врученням оригіналу документа на початку нового навчального року.
Видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти буде організовано в закладах загальної середньої освіти після прийняття Урядом рішень про зняття певних карантинних обмежень для здобувачів освіти та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
Для випускників 11-х класів після завершення карантинних обмежень будуть організовані додаткові консультації з предметів, обраних ними для проходження ДПА у формі ЗНО з дотриманням чіткого регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
Консультації проводитимуться за наявності підтвердження задовільного стану здоров’я учня та створення відповідних умов для навчання (засоби індивідуального захисту, малими групами, забезпечення дистанції тощо).
Зовнішнє незалежне оцінювання (пробне та основна сесія ЗНО) буде проводитися як в м. Буча так і по за межами міста.
До пунктів проведення ЗНО поза межами міста буде організовано підвезення учнів 11-х класів.
Видачу свідоцтв про здобуття повної середньої освіти буде організовано в закладах загальної середньої освіти після отримання всіх результатів тестування від УЦОЯО з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.