Як працюють адмінустанови Бучанської громади під час повітряних тривог

🔴 Управління соцполітики та Пенсійний фонд – призупиняють роботу під час тривоги. Якщо прийом уже розпочато, його завершують, після чого працівники та відвідувачі прямують до укриття.

🔴ЦНАП та Паспортний стіл – призупиняють надання послуг на час тривоги, а відвідувачам рекомендують пройти до укриттів. Фахівці ЦНАПу можуть надавати консультації у телефонному режимі.

🟡🔴Старостати громади (крім Синяківського) – у жовтий рівень працюють з урахуванням безпекової ситуації, у червоний – припиняють прийом.

🔴Синяківський старостат – очний прийом не здійснюється за жодного рівня загрози, звернення опрацьовують індивідуально.

Нагадуємо, що медичні заклади Бучанської громади у жовтий рівень загрози працюють>> у штатному режимі, а в червоний – призупиняють прийоми.