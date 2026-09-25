Як працюють адмінустанови Бучанської громади під час повітряних тривог

🔴 Управління соцполітики та Пенсійний фонд – призупиняють роботу під час тривоги. Якщо прийом уже розпочато, його завершують, після чого працівники та відвідувачі прямують до укриття.
🔴ЦНАП та Паспортний стіл – призупиняють надання послуг на час тривоги, а відвідувачам рекомендують пройти до укриттів. Фахівці ЦНАПу можуть надавати консультації у телефонному режимі.
🟡🔴Старостати громади (крім Синяківського) – у жовтий рівень працюють з урахуванням безпекової ситуації, у червоний – припиняють прийом.
🔴Синяківський старостат – очний прийом не здійснюється за жодного рівня загрози, звернення опрацьовують індивідуально.
Нагадуємо, що медичні заклади Бучанської громади у жовтий рівень загрози працюють>>
у штатному режимі, а в червоний – призупиняють прийоми.
Бережіть себе та під час тривоги обов'язково прямуйте до найближчого укриття карта google-maps>>