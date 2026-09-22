Як працюють медзаклади Бучанської громади під час повітряних тривог

🟡Жовтий рівень загрози – амбулаторії та консультативно-діагностичний центр працюють у штатному режимі. Пацієнти й відвідувачі мають вільний доступ до найближчих укриттів чи безпечних зон.
🔴Червоний рівень загрози – планові прийоми призупиняють, медики й відвідувачі йдуть до укриттів. Якщо укриття немає, а прийом веде один лікар, процедуру тимчасово зупиняють. Нові планові візити та виїзди до пацієнтів під час сигналу не починають.
Екстрена допомога працює безперервно з укриттів, а процедури, які не можна перервати без ризику для життя, завершують у найзахищеніших зонах закладів.