Як працюють медзаклади Бучанської громади під час повітряних тривог



Як працюють адмінустанови Бучанської громади під час повітряних тривог Читайте також (25.09.2026):

Екстрена та невідкладна допомога не зупиняється за жодних умов.



🟡Жовтий рівень загрози – амбулаторії та консультативно-діагностичний центр працюють у штатному режимі. Пацієнти й відвідувачі мають вільний доступ до найближчих укриттів чи безпечних зон.



🔴Червоний рівень загрози – планові прийоми призупиняють, медики й відвідувачі йдуть до укриттів. Якщо укриття немає, а прийом веде один лікар, процедуру тимчасово зупиняють. Нові планові візити та виїзди до пацієнтів під час сигналу не починають.



Екстрена допомога працює безперервно з укриттів, а процедури, які не можна перервати без ризику для життя, завершують у найзахищеніших зонах закладів.