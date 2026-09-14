Спортсмени Ірпеня та Бучі вибороли 35 нагород на турнірах із тхеквондо

Представники Ірпеня та Бучі успішно виступили на всеукраїнських змаганнях з олімпійського тхеквондо, які відбулися у Рівному.Спортсмени Приірпіння взяли участь одразу у трьох турнірах.

За результатами напружених поєдинків вони поповнили свою спортивну скарбничку 35 медалями різного ґатунку.Такий результат засвідчив високий рівень підготовки спортсменів та став гідним підсумком наполегливої роботи учасників змагань і їхніх тренерів.

Вітаємо спортсменів із вагомими здобутками та бажаємо їм нових перемог на всеукраїнських і міжнародних турнірах!

Золоті медалі вибороли Злата Войтюк та Матвєй Цимбарович, бронзові — Олександра Носко та Варвара Карасенко.

Ще 14 медалей на цьому турнірі здобули вихованці тренерів Світлани та Олега Опришок і Олександра Демидовича. Золотими призерами стали Максим Шульженко, Валерія Леженко, Лев Нагорний та Даниїл Добровольський.

Срібні нагороди вибороли Варвара Мальцева, Катерина Янчишина, Євгеній Гарбар, Денис Приходько та Мирослав Рідкокаша. Бронзові — Ілона Шевчук, Еріка Капуста, Нікіта Севець, Олексій Нелін та Ярослав Громитко.

Представники Ірпеня та Бучі зі спортивного клубу «Вулкан» під керівництвом тренера Фелікса Чекаловця здобули на «Західному п’єдесталі» ще шість медалей. Переможцями стали Уляна Янковська, Кирило Михайлюк та Назар Воронцов. Бронзові нагороди вибороли Анна Михайлова, Емілія Джума та Емілія Чекаловець.

На Чемпіонаті України серед кадетів золоті медалі здобули Злата Войтюк та Матвєй Цимбарович, срібну — Варвара Карасенко. Бронзовими призерами стали Тимофій Ярошенко, Вікторія Вакулік, Олександра Носко, Арсеній Підгурський та Ілона Шевчук. Владислав Авер’янов посів п’яте місце.

Бронзову медаль Чемпіонату України серед кадетів здобула представниця клубу «Вулкан» Аліна Вінник.

На Чемпіонаті України серед молоді U-21 срібними призерами стали Андрій Григорчук та Валерія Леженко. За результатами змагань обоє пройшли відбір на Чемпіонат Європи серед молоді U-21.