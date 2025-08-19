Боксерка з Бучі стала чемпіонкою України

Під час змагань, які зібрали найкращих спортсменів країни, Софія продемонструвала високу майстерність, витримку та силу. До перемоги її привели досвідчені наставники – тренери Сергій Воронов та Олексій Адамський.
Завдяки здобутому титулу Софію включено до складу національної збірної України. Незабаром вона представлятиме країну та Бучанську громаду на чемпіонаті Європи.
Щиро вітаємо нашу спортсменку та бажаємо впевнених кроків до нових висот і яскравих перемог на міжнародній арені. Пишаємося нашою молоддю!