  19 серпня 2025
  • 11
  • 0
Боксерка з Бучі стала чемпіонкою України

Софія Соловйова, вихованка Бучанського спортивного клубу «Патріот» та СК «Атон», виборола золоту медаль на Чемпіонаті України з боксу, що проходив у Хмельницькому.

Під час змагань, які зібрали найкращих спортсменів країни, Софія продемонструвала високу майстерність, витримку та силу. До перемоги її привели досвідчені наставники – тренери Сергій Воронов та Олексій Адамський.

Завдяки здобутому титулу Софію включено до складу національної збірної України. Незабаром вона представлятиме країну та Бучанську громаду на чемпіонаті Європи.

Щиро вітаємо нашу спортсменку та бажаємо впевнених кроків до нових висот і яскравих перемог на міжнародній арені. Пишаємося нашою молоддю!



Прес-служба Бучанської міської ради 
