Боксерка з Бучі стала чемпіонкою України

, вихованка Бучанського спортивного клубу «Патріот» та СК «Атон», виборола золоту медаль на Чемпіонаті України з боксу, що проходив у Хмельницькому.Під час змагань, які зібрали найкращих спортсменів країни, Софія продемонструвала високу майстерність, витримку та силу. До перемоги її привели досвідчені наставники – тренеритаЗавдяки здобутому титулу Софію включено до складу національної збірної України. Незабаром вона представлятиме країну та Бучанську громаду на чемпіонаті Європи.Щиро вітаємо нашу спортсменку та бажаємо впевнених кроків до нових висот і яскравих перемог на міжнародній арені. Пишаємося нашою молоддю!