У дитячих садочках Бучі Європейський Союз та ЮНІСЕФ допомагають облаштувати укриття

У двох дитячих садочках №2 «Горобинка» та №4 «Пролісок» міста Буча проведено капітальний ремонт і облаштування укриттів завдяки підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України.
Ремонти й облаштування укриттів проведено у 19 дитячих садочках на Київщині – у м. Боярка, смт Гребінки, селах Шевченкове, Тарасівка та інших населених пунктах області. Це перші дружні до дітей укриття з-посеред 63 дитячих садків у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, де облаштовують укриття в межах цієї ініціативи.
ЮНІСЕФ вже має досвід в облаштуванні дружніх до дітей укриттів за концепцією «Нумо розвиватися». Дружні до дітей простори містять елементи, які сприяють розвитку ключових навичок дітей від 2 до 6 років. Вони забезпечують якісне освітнє середовище, яке допоможе організувати перебування дітей в укритті з користю. Навчально-ігрові простори включають зону творчості, зону природознавства та інформаційно-навчальну зону. Частини укриття устатковані столиками і стільцями для навчання та настільних ігор, стелажами для книг, а одна зі стін може використовуватися як стіна-дошка для малювання крейдою.
Ремонтні роботи в 63 дитячих садках, здійснені за кошти Європейського Союзу, включають комплексні роботи з ремонту приміщень, облаштування вентиляції, гідро- та термоізоляції, освітлення. Окрім того, було покращено санітарні умови за кошти, виділені Королівством Бельгія.