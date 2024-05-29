У дитячих садочках Бучі Європейський Союз та ЮНІСЕФ допомагають облаштувати укриття

У двох дитячих садочках №2 «Горобинка» та №4 «Пролісок» міста Буча проведено капітальний ремонт і облаштування укриттів завдяки підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України.

«Створення безпечних умов для наймолодшого покоління українців є ключовим пріоритетом для розвитку дітей та подолання освітніх втрат, – зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. – Укриття, відбудовані ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Європейського Союзу та інших партнерів, – це не лише безпечний простір, а й простір, де діти можуть разом навчатися, гратися, відпочивати у спокійній, ненапруженій атмосфері – простір, де діти можуть залишатися дітьми».