Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У дитячих садочках Бучі Європейський Союз та ЮНІСЕФ допомагають облаштувати укриття
  • Учора, 10:18
  • 7
  • 0
+aA | -Aa 

У дитячих садочках Бучі Європейський Союз та ЮНІСЕФ допомагають облаштувати укриття

У двох дитячих садочках №2 «Горобинка» та №4 «Пролісок» міста Буча проведено капітальний ремонт і облаштування укриттів завдяки підтримці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Європейського Союзу та Міністерства освіти і науки України.



«Створення безпечних умов для наймолодшого покоління українців є ключовим пріоритетом для розвитку дітей та подолання освітніх втрат, – зазначив голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. – Укриття, відбудовані ЮНІСЕФ за фінансової підтримки Європейського Союзу та інших партнерів, – це не лише безпечний простір, а й простір, де діти можуть разом навчатися, гратися, відпочивати у спокійній, ненапруженій атмосфері – простір, де діти можуть залишатися дітьми».


Ремонти й облаштування укриттів проведено у 19 дитячих садочках на Київщині – у м. Боярка, смт Гребінки, селах Шевченкове, Тарасівка та інших населених пунктах області. Це перші дружні до дітей укриття з-посеред 63 дитячих садків у Київській, Житомирській та Чернігівській областях, де облаштовують укриття в межах цієї ініціативи.

ЮНІСЕФ вже має досвід в облаштуванні дружніх до дітей укриттів за концепцією «Нумо розвиватися». Дружні до дітей простори містять елементи, які сприяють розвитку ключових навичок дітей від 2 до 6 років. Вони забезпечують якісне освітнє середовище, яке допоможе організувати перебування дітей в укритті з користю. Навчально-ігрові простори включають зону творчості, зону природознавства та інформаційно-навчальну зону. Частини укриття устатковані столиками і стільцями для навчання та настільних ігор, стелажами для книг, а одна зі стін може використовуватися як стіна-дошка для малювання крейдою.

Ремонтні роботи в 63 дитячих садках, здійснені за кошти Європейського Союзу, включають комплексні роботи з ремонту приміщень, облаштування вентиляції, гідро- та термоізоляції, освітлення. Окрім того, було покращено санітарні умови за кошти, виділені Королівством Бельгія.
 укриття, Буча, міжнародна місія, ВІЙНА
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

ЮНІСЕФ: Програма грошової допомоги для родин із дітьми

Суспільство
В Україну привезуть мільйон додаткових доз вакцини проти кору

В Україну привезуть мільйон додаткових доз вакцини проти кору

Суспільство
Дитячий простір "СпівДія заради дітей" запрошує дітей на творчі заняття

Дитячий простір "СпівДія заради дітей" запрошує дітей на творчі заняття

Буча та регіон
Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

Бучанська громада: Теплий одяг дітям ВПО віком 2-3 років

Буча та регіон
Відео бомбосховища у Бучанському ліцеї №9 (3.08.2022)

Відео бомбосховища у Бучанському ліцеї №9 (3.08.2022)

Буча та регіон
Дошкільні навчальні заклади міста Бучі

Дошкільні навчальні заклади міста Бучі

відділ освіти
У Бучанському районі перевірятимуть укриття

У Бучанському районі перевірятимуть укриття

Буча та регіон
18 липня у пластовому центрі проведуть спортивні заходи

18 липня у пластовому центрі проведуть спортивні заходи

Буча та регіон
Повідомлення про закриття дитячих садочків у м. Буча на ремонт

Повідомлення про закриття дитячих садочків у м. Буча на ремонт

відділ освіти
Ірпінський МС ГУ ДСНС інформує про готовність захисних споруд

Ірпінський МС ГУ ДСНС інформує про готовність захисних споруд

Буча та регіон
У Бучі під час ремонту укриття в дитячому садочку підрядник заволодів половиною виділених на його облаштування коштів

У Бучі під час ремонту укриття в дитячому садочку підрядник заволодів половиною виділених на його облаштування коштів

Буча та регіон
Бучанський відділ освіти інформує про перспективи та стан освіти

Бучанський відділ освіти інформує про перспективи та стан освіти

відділ освіти
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В ІНТЕРНЕТІ

Буча та регіон
Фонд розвитку Приірпіння підтримує діток

Фонд розвитку Приірпіння підтримує діток

Буча та регіон
Бучанський міський голова закликає зберігати спокій

Бучанський міський голова закликає зберігати спокій

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар