Карта укриттів Бучанської громади

Будь ласка, не ігноруйте сигнали оповіщення. Не залишайтеся вдома, в автівці чи на вулиці. Завчасно ознайомтеся з розташуванням найближчих укриттів, аби у разі потреби не витрачати час на пошуки.
Карта укриттів на території Бучанської громади за посиланням: www.google.com/maps
Загроза з повітря – це не припущення, а реальність, з якою ми, на жаль, стикаємось регулярно. Перебування в укритті під час повітряної тривоги є одним із найефективніших способів зберегти життя.
Просимо всіх громадян бути відповідальними. Бережімо себе та підтримуймо одне одного.
Посилання на мапу з адресами захисних споруд доступно і в нашому Інфо-Боті :
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