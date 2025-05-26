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Карта укриттів Бучанської громади

Під час повітряної тривоги не зволікайте – прямуйте до укриття.
Будь ласка, не ігноруйте сигнали оповіщення. Не залишайтеся вдома, в автівці чи на вулиці. Завчасно ознайомтеся з розташуванням найближчих укриттів, аби у разі потреби не витрачати час на пошуки.

Карта укриттів на території Бучанської громади за посиланням: www.google.com/maps

Загроза з повітря – це не припущення, а реальність, з якою ми, на жаль, стикаємось регулярно. Перебування в укритті під час повітряної тривоги є одним із найефективніших способів зберегти життя.

Просимо всіх громадян бути відповідальними. Бережімо себе та підтримуймо одне одного.

Посилання на мапу з адресами захисних споруд доступно і в нашому Інфо-Боті :
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телеграм канал сайту: https://t.me/buchainfo

Прес-служба Бучанської міської ради 
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