У Вашингтоні з підписання угоди про будівництво модульної лікарні в у Ворзельському старостаті

Перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні бучанський міський голова Анатолій Федорук підписав угоду про будівництво модульної лікарні на базі КНП «Центр ментального здоровʼя» у Ворзельському старостаті.



Американська сторона виготовляє, доставляє та встановлює будівлю. Ми ж — облаштовуємо майданчик, готуємо фундамент та підводимо комунікації.

Цей вагомий проєкт дозволить створити умови західного зразка для повноцінної реабілітації наших захисників, які повертаються додому.

В реалізації сприятиме Київська обласна військова адміністрація та Київська обласна рада, бо маємо спільне бачення розвитку системи охорони здоров’я на Київщині." - зазначив Бучанський мер в своєму "Це не просто декларація намірів — це конкретні юридичні зобовʼязання трьох сторін, а саме AMC Healthcare, Ukraine Focus та Бучанської міськради.Американська сторона виготовляє, доставляє та встановлює будівлю. Ми ж — облаштовуємо майданчик, готуємо фундамент та підводимо комунікації.Цей вагомий проєкт дозволить створити умови західного зразка для повноцінної реабілітації наших захисників, які повертаються додому.В реалізації сприятиме Київська обласна військова адміністрація та Київська обласна рада, бо маємо спільне бачення розвитку системи охорони здоров’я на Київщині." - зазначив Бучанський мер в своєму телеграм каналі

Підписання засвідчили Надзвичайний та Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова та конгресмен від республіканської партії Майкл Маккол.