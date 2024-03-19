У Вашингтоні з підписання угоди про будівництво модульної лікарні в у Ворзельському старостаті

Перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні бучанський міський голова Анатолій Федорук підписав угоду про будівництво модульної лікарні на базі КНП «Центр ментального здоровʼя» у Ворзельському старостаті.
Американська сторона виготовляє, доставляє та встановлює будівлю. Ми ж — облаштовуємо майданчик, готуємо фундамент та підводимо комунікації.
Цей вагомий проєкт дозволить створити умови західного зразка для повноцінної реабілітації наших захисників, які повертаються додому.
В реалізації сприятиме Київська обласна військова адміністрація та Київська обласна рада, бо маємо спільне бачення розвитку системи охорони здоров’я на Київщині." - зазначив Бучанський мер в своєму телеграм каналі.
Підписання засвідчили Надзвичайний та Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова та конгресмен від республіканської партії Майкл Маккол.