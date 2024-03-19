Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » У Вашингтоні з підписання угоди про будівництво модульної лікарні в у Ворзельському старостаті
  • Сьогодні, 10:07
  • 0
  • 0
+aA | -Aa 

У Вашингтоні з підписання угоди про будівництво модульної лікарні в у Ворзельському старостаті

Перебуваючи з робочим візитом у Вашингтоні бучанський міський голова Анатолій Федорук підписав угоду про будівництво модульної лікарні на базі КНП «Центр ментального здоровʼя» у Ворзельському старостаті.



"Це не просто декларація намірів — це конкретні юридичні зобовʼязання трьох сторін, а саме AMC Healthcare, Ukraine Focus та Бучанської міськради.
Американська сторона виготовляє, доставляє та встановлює будівлю. Ми ж — облаштовуємо майданчик, готуємо фундамент та підводимо комунікації.
Цей вагомий проєкт дозволить створити умови західного зразка для повноцінної реабілітації наших захисників, які повертаються додому.
В реалізації сприятиме Київська обласна військова адміністрація та Київська обласна рада, бо маємо спільне бачення розвитку системи охорони здоров’я на Київщині." - зазначив Бучанський мер в своєму телеграм каналі.


Підписання засвідчили Надзвичайний та Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова та конгресмен від республіканської партії Майкл Маккол.
міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович, Ворзель, ВІЙНА
Новини в телеграм
Напечатать
 Інші новини по темі:
На Київщині реалізують проект аеромедичної евакуації

На Київщині реалізують проект аеромедичної евакуації

Суспільство
Велике будівництво: В Ірпені планують побудувати льодову арену за 179 млн

Велике будівництво: В Ірпені планують побудувати льодову арену за 179 млн

Буча та регіон
Ворог створює фейкові сторінки керівників обласних адміністрацій

Ворог створює фейкові сторінки керівників обласних адміністрацій

Буча та регіон
Ірпінський міський голова Олександр Маркушин з робочим візитом у Вашингтоні

Ірпінський міський голова Олександр Маркушин з робочим візитом у Вашингтоні

Буча та регіон
У Бучі відкриють ще одну амбулаторію

У Бучі відкриють ще одну амбулаторію

Буча та регіон
Станцію водопідготовки в Гаврилівському старостаті підключили до альтернативного живлення

Станцію водопідготовки в Гаврилівському старостаті підключили до альтернативного живлення

Буча та регіон
Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

Буча отримає 10 мільйонів гривень на відновлення житлової та критичної інфраструктури

Буча та регіон
Норвезький Саннес став містом-партнером Бучі

Норвезький Саннес став містом-партнером Бучі

Буча та регіон
Між Бучею та Мироцьким будують нову автодорогу

Між Бучею та Мироцьким будують нову автодорогу

Буча та регіон
Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Міста Буча та Кочев’є - партнери місцевого розвитку

Буча та регіон
Будівництво ЦНАПу, амбулаторії та поштового відділення для Синяківського старостату

Будівництво ЦНАПу, амбулаторії та поштового відділення для Синяківського старостату

Буча та регіон
Дорогу Демидів Гостомель відремонтували в рамках програми 'Велике будівництво' (відео)

Дорогу Демидів Гостомель відремонтували в рамках програми 'Велике будівництво' (відео)

---
Очисні споруди для Бучанської громади побудує уряд Кореї

Очисні споруди для Бучанської громади побудує уряд Кореї

Буча та регіон
Ірина Верещук відвідала Центр психологічної допомоги в Бучі

Ірина Верещук відвідала Центр психологічної допомоги в Бучі

Буча та регіон
В Ірпінській лікарні буде своя патогістологічна лабораторія (відеосюжет)

В Ірпінській лікарні буде своя патогістологічна лабораторія (відеосюжет)

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар