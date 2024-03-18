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  • Учора, 13:09
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Київщина та штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю 

Це 1-ий документ в історії про співробітництво між українським регіоном та американським штатом. Він підписаний під час робочого візиту голови КОДА до США.

Про це повідомив голова КОВА Руслан Кравченко, який перебуває з робочим візитом в США.


Голова КОДА запросив губернатора Джея Інслі на Київщину та взяти участь у Міжнародному саміті міст та регіонів.

Штат Вашингтон співпрацюватиме з Київською областю в сферах
✅економіки та інвестицій; 
✅агроінновацій; 
✅біоекономіки; 
✅чистої енергії; 
✅цифрових технологій; 
✅відновлення.

Із губернатором Джея Інслі та іншими посадовцями вони обговорили допомогу військовим; безпеку і відбудову Київщини; інвестиції; створення реабілітаційного центру.

Дякуючи військовим за допомогу, очільник КОВА передав від 72 бригади прапор із підписами.

Нагадаємо, зараз з робочим візитом у США мер Бучі Анатолій Федорук.

 міжнародна місія, Федорук Анатолій Петрович, Буча, Бучанський район, ВІЙНА
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