Київщина та штат Вашингтон підписали Меморандум про співпрацю 

Про це повідомив голова КОВА Руслан Кравченко, який перебуває з робочим візитом в США.
Голова КОДА запросив губернатора Джея Інслі на Київщину та взяти участь у Міжнародному саміті міст та регіонів.
Штат Вашингтон співпрацюватиме з Київською областю в сферах
✅економіки та інвестицій;
✅агроінновацій;
✅біоекономіки;
✅чистої енергії;
✅цифрових технологій;
✅відновлення.
Із губернатором Джея Інслі та іншими посадовцями вони обговорили допомогу військовим; безпеку і відбудову Київщини; інвестиції; створення реабілітаційного центру.
Дякуючи військовим за допомогу, очільник КОВА передав від 72 бригади прапор із підписами.
Нагадаємо, зараз з робочим візитом у США мер Бучі Анатолій Федорук.