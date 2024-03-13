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  • Учора, 17:57
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Біличанський ліс остаточно повернули громаді Києва

Верховний Суд залишив у силі постанову Шостого апеляційного адміністративного суду, яким громаді столиці повернуто 3 000 гектарів Біличанського лісу.


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Юристи Департаменту земельних ресурсів КМДА, які діяли від імені Київради, забезпечили захист прав громади Києва та домоглися скасування в судах рішення Бучанської районної ради. Ним передбачалось неправомірне збільшення Коцюбинського за рахунок території столиці, а саме Біличанського лісу, який є частиною НПП "Голосіївський".

У 2021 році смт Коцюбинське незаконно розширило свої території за рахунок Біличанського лісу.

Бучанська районна рада намагалася забрати в киян ліс, щоб віддати його під забудову. Але столична влада відстояла інтереси киян у судах.
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відеосюжет, Коцюбинське
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